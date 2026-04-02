Noslēgusies Saeimas ziemas sesija – pieņemti 64 likumi

Šodien noslēgusies Saeimas ziemas sesija, kas ilga no 2026. gada 9. janvāra līdz 2. aprīlim. Šajā periodā deputāti sanāca kopumā uz 13 sēdēm, kurās pieņemti 64 likumi, tai skaitā 12 jauni un 52 likumu grozījumi.
Ziemas sesijas laikā Saeima turpināja darbu pie dažādu nozaru regulējumu pilnveides, kā arī aktualitātēm drošības, izglītības un sociālajā jomā. Tāpat notika virkne parlamentāro diskusiju, Ministru kabineta ziņojumu uzklausīšana un priekšlikumu izskatīšana komisijās.
Ziemas sesijā izskatīšanai komisijās nodoti 116 likumprojekti, no kuriem 52 iesniedzis Ministru kabinets, vienu – Valsts prezidents, 51 – Saeimas deputāti, bet 12 likumprojektus iesniegušas Saeimas komisijas.
Strādājot ar iesniegtajiem likumprojektiem un skatot tos otrajā un trešajā lasījumā, Saeimā kopumā vērtēti 1266 priekšlikumi.
Balstoties uz sēžu stenogrammu datiem, ziemas sesijā aktīvākie debatēs bija Saeimas deputāti: Edgars Tavars, kurš uzstājās 33 reizes, Viktorija Pleškāne – 31, Ramona Petraviča – 28, Artūrs Butāns – 24, bet Linda Liepiņa – 21.
Saeimas kārtējo sesiju starplaikā pēc nepieciešamības var sasaukt Saeimas ārkārtas sesijas un noturēt komisiju sēdes. Saeimas pavasara sesija sāksies 10. aprīlī.
