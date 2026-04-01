Saeima atbalsta vienotus noteikumus kapsētu apsaimniekošanai visās pašvaldībās

Saeimas pieņemtais jaunais Kapsētu likums pirmo reizi valstī nosaka vienotu un skaidru regulējumu kapsētu piešķiršanai, izveidošanai un apsaimniekošanai. Likums būtiski pilnveido pašvaldību darbu kapsētu pārvaldībā, nodrošinot datu precizitāti un cieņpilnu attieksmi pret apbedījumu vietām.
Jaunais regulējums ievieš vienotus noteikumus visām pašvaldībām. Līdz šim pieeja kapsētu apsaimniekošanai pašvaldībās ievērojami atšķīrās – gan kapavietu piešķiršanā, gan datu uzskaitē, gan uzturēšanas prasībās. Ar jauno likumu tiek ieviesta vienota kārtība, kas nodrošinās gan sakārtotu kapsētu publisko pārvaldību, gan cieņu pret mirušo atdusas vietām.
Nozīmīgs solis, lai mazinātu neskaidrības par kapavietām, būs elektroniskais apbedījumu reģistrs visā Latvijas teritorijā. Tādējādi tiks nodrošināta pilnvērtīga informācijas sabiedrībai par apbedījumiem visā valsts teritorijā.
Likums nosaka vienotu kārtību kapsētu izveidošanai, paplašināšanai un slēgšanai, tajā skaitā prasību saglabāt kultūrvēsturiskās tradīcijas un ainaviskās vērtības. Noteikta arī kārtība, kādā pašvaldība nosaka kapsētas pieejamību un apmeklētāju plūsmas regulēšanu. Tāpat likums definē vienotus jēdzienus – “kapsēta”, “kapavieta”, “kolumbārijs”, “virsapbedījums”, “apbedīšana” –, nodrošinot vienādu izpratni visā valstī.
Noteikts, ka pašvaldība vai tās pilnvarota persona uztur kapsētu un koplietošanas infrastruktūru, kā arī uzrauga kapavietas un identificē nekoptās kapavietas. Tāpat pašvaldībām būs jāizveido arī elektroniska kapsētu apbedījumu datubāze, kurā jāiekļauj informācija par kapavietu izvietojumu, numerāciju, kā arī dati par apbedītajām personām un urnām, norādot nekoptās kapavietas.
Likumā noteikts, ka pašvaldībām jānodrošina ikgadēja kapavietu apsekošana no 1.aprīļa līdz 1.novembrim un informācijas paziņojumu izvietošana nekoptajās kapavietās. Noteikts arī, ka kapavietas izmantošanas tiesības var tikt atņemtas, ja tā netiek uzturēta trīs gadus.
Pašvaldībām elektroniskais kapavietu reģistrs jāizveido četru gadu laikā, savukārt līdzšinējie pašvaldību saistošie noteikumi par kapsētu lietošanu spēku zaudēs 2027.gada 30.jūnijā.
Līdz šim Latvijā nebija vienota tiesiskā regulējuma, kas noteiktu pašvaldību pienākumus un tiesības mirušo iedzīvotāju, tostarp neidentificētu personu, apbedīšanas jautājumos, kā pašvaldības apkopo ziņas par kapsētās veiktajiem apbedījumiem un kolumbārijos izvietotajām urnām, kā arī par ziņu aktualizāciju Fizisko personu reģistrā. Lai gan kapsētu izveidošanu, uzturēšanu, izmantošanu, paplašināšanu, kapavietas piešķiršanu un citus jautājumus pašvaldības noteic saistošajos noteikumos, tomēr katras pašvaldības pieeja šajos jautājumos atšķiras, piemēram, par kapavietas piešķiršanu, mirušo apbedīšanu, laika periodu virsapbedījumu veikšanai, datu nodrošināšanu publiskai pieejamībai, norādīts likuma projekta anotācijā.
