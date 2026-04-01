Zanda Kalniņa-Lukaševica: Latviju un Moldovu vieno kopīga izpratne par brīvības vērtību

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica trešdien, 1.aprīlī, Saeimā uzņēma Moldovas Republikas prezidenti Maiju Sandu (Maia Sandu), kura Latvijā uzturas oficiālā vizītē. Vizītes laikā Saeimā notika Z.Kalniņas-Lukaševicas un M.Sandu saruna, kā arī Moldovas prezidente teica uzrunu Saeimas sēdē un tikās ar Saeimas deputātiem.
“Latviju un Moldovu vieno kopīga vēsturiskā pieredze un izpratne par brīvības vērtību, savukārt Moldovas pretstāve Krievijas hibrīdās ietekmes mēģinājumiem gan 2024.gada prezidenta vēlēšanās, gan referendumā par dalību Eiropas Savienībā, kā arī pēdējās Moldovas parlamenta vēlēšanās, ir pieredze, kurā patiesi ir vērts ieklausīties,” uzņemot Moldovas prezidenti Saeimas namā, sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Tikšanās laikā Saeimas priekšsēdētājas biedre un deputāti pārrunāja Moldovas īstenoto reformu progresu ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā, kā arī Latvijas iespējas atbalstīt Moldovu šajā ceļā.
“Latvija un Moldova ir cieši sadarbības partneri, ko vieno kopīga izpratne par abu valstu nākotnes attīstības virzienu un vienlaikus arī nepieciešamību stiprināt Eiropas pamatvērtības – demokrātiju un cilvēktiesības,” sarunas laikā uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.
Lai labāk izprastu un apkarotu Krievijas dezinformāciju, centienus ietekmēt citu valstu iekšpolitiku un demokrātijas kopumā, puses vienojās par nepieciešamību nākotnē īstenot sadarbības un pieredzes apmaiņas projektus.
Z.Kalniņa-Lukaševica tikšanās laikā uzteica Moldova konsekvento pieeju un panākto progresu reformu īstenošanā Eiropas Savienības integrācijas procesā. “Latvija turpinās aktīvi atbalstīt Moldovas virzību uz Eiropas Savienību gan politiski, gan praktiski, sekmējot reformu īstenošanu un sniedzot nepieciešamo divpusējo atbalstu, lai Moldova pēc iespējas drīz kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti,” sacīja Saeimas priekšsēdētājs biedre.
Sarunā piedalījās arī Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns, Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, priekšsēdētājas biedre Irma Kalniņa un komisijas sekretārs Juris Viļums, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un priekšsēdētāja biedrs Uģis Rotbergs, kā arī Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Moldovas parlamentu vadītāja Jana Simanovska.
