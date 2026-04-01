Pagarina lauksaimniecības un lopbarības produktu importa aizliegumu no Krievijas un Baltkrievijas

Lauksaimniecības un lopbarības produktu importa aizliegums no Krievijas un Baltkrievijas pagarināts vēl par gadu. To paredz Saeimā trešdien, 1.aprīlī, galīgajā lasījumā atbalstītais grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.
Importa aizliegums noteikts līdz nākamā gada 1.jūlijam. Aizlieguma pagarināšana ir būtiska arī Latvijas drošībai, un ir nepieciešams, jo karadarbība Ukrainā turpinās un Krievija joprojām īsteno agresiju. Aizliegums ir bijis efektīvs, īpaši kombinācijā ar Eiropas Savienības noteiktajiem paaugstinātajiem muitas tarifiem un sankcijām, par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgajai Tautsaimniecības komisijai iepriekš uzsvēra Zemkopības ministrijas pārstāvji. Aizliegums līdz šim bija noteikts līdz šā gada jūlijam.
Nacionālais importa aizliegums ir spēkā kopš 2024.gada 8.marta. Tas aizliedz Latvijā ievest lauksaimniecības un lopbarības produktus no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī šo valstu izcelsmes produktus, kas tiek ievesti no citām trešajām valstīm.
