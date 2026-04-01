Ap 200 skolēnu piedalās Ēnu dienā Saeimā

Ēnu diena Saeimā trešdien, 1.aprīlī, pulcē ap 200 skolēnu, kuri iepazīstas ar deputātu darbu un izzina demokrātijas procesus.
Saeimas Sēžu zālē skolēnus uzrunāja Saeimas priekšsēdētājas biedres Zanda Kalniņa-Lukaševica un Antoņina Ņenaševa, Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns un viņa biedrs Jānis Grasbergs. Viņi uzsvēra, ka Latvija iestājas par demokrātiskām un eiropeiskām vērtībām, nodrošinot saviem iedzīvotājiem iespēju brīvi paust savu viedokli un aktīvi piedalīties valsts attīstībā. Īpaši tika akcentēta jauniešu iesaistes nozīme, uzsverot, ka demokrātija ir jāsargā un jāstiprina ik dienu.
Saeimas Prezidija locekļi pateicās jauniešiem par izrādīto interesi un aicināja arī turpmāk aktīvi iesaistīties sabiedriskajos un politiskajos procesos.
Skolēni “ēno” ne tikai Saeimas deputātus, bet arī parlamenta darbiniekus, proti, dažādu jomu profesionāļus, tostarp juristus, grāmatvežus, fotogrāfus, informācijas tehnoloģiju speciālistus un citus ekspertus, kuru darbs nodrošina parlamenta ikdienas darbību. Tāpat šodien Saeimas namā pulcējas ministru, parlamentāro sekretāru un valsts institūciju amatpersonu, kā arī mediju “ēnas”.
Ēnu dienā skolēniem ir iespēja gūt daudzveidīgu un praktisku ieskatu parlamenta darbā – sekot deputātu ikdienas gaitām un izzināt likumdošanas procesu un parlamenta lomu. Skolēniem ir arī iespēja piedalīties arī īpašā erudīcijas konkursā un uzzināt par Saeimas organizētiem izglītojošiem un līdzdalības projektiem, tostarp Jauniešu Saeimu un skolu programmu “Iepazīsti Saeimu”.
Saeima ik gadu ir viena no pieprasītākajām darba vietām Ēnu dienā. Tā ir iespēja skolēniem klātienē iepazīt parlamenta darbu, izprast demokrātisko procesu nozīmi un redzēt, kā top lēmumi, kas ietekmē visas sabiedrības dzīvi. Šāda pieredze stiprina jauniešu pilsonisko apziņu, rosina interesi par sabiedriskajiem procesiem un iedrošina nākotnē aktīvi iesaistīties Latvijas demokrātijas stiprināšanā.
Ēnu diena Saeimā notiek jau 15. reizi.
