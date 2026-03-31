Zanda Kalniņa-Lukaševica uzsver ASV atbalsta nozīmi Baltijas drošībai

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica, otrdien, 31.martā, parlamentā uzņēma Amerikas Savienoto Valstu kongresmeņu padomnieku delegāciju.
“Mums ir ļoti svarīga turpmākā sadarbība un stabils atbalsts Latvijas un Baltijas drošības stiprināšanai – ASV Kongresa un administrācijas lēmumi tieši ietekmē drošības situāciju mūsu reģionā. Tādēļ jebkurā brīdī esam gatavi sniegt informāciju par drošības situācijas attīstību reģionā, kā arī Latvijas ieguldījumu kolektīvajā aizsardzībā NATO ietvaros. Latvija augstu vērtē ciešo sadarbību ar ASV,” kongresmeņu padomnieku delegācijai sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Tikšanās laikā Saeimas priekšsēdētājas biedre kopā ar kongresmeņu padomniekiem apsprieda Latvijas un ASV sadarbību gan ekonomikā, gan drošības un aizsardzības jomā. Sarunā tika akcentēta arī ASV karavīru klātbūtnes nozīme Baltijas jūras reģionā, kas ir teicams atturēšanas elements iepretim Krievijai. Tāpat Z.Kalniņa-Lukaševica pateicās par ASV Kongresā izstrādāto un pieņemto Baltijas drošības iniciatīvu, ar kuru Baltijas valstīm tiek nodrošināts finansiāls un praktisks militārs atbalsts.
Saeimas priekšsēdētājas biedre atzīmēja Latvijas mērķtiecīgo virzību, lai stiprinātu savas aizsardzības spējas, tostarp nupat pieņemtos grozījumus Valsts aizsardzības finansēšanas likumā, kas paredz palielināt finansējumu aizsardzībai līdz vismaz pieciem procentiem no iekšzemes kopprodukta.
Z.Kalniņa-Lukaševica aktualizēja arī Sēlijas militārā poligona izbūvi, kas paver unikālas iespējas sadarbībai īpaši aizsardzības jomā.
Spriežot par Krievijas agresiju Ukrainā, Z.Kalniņa-Lukaševica norādīja, ka ir svarīgi turpināt ierobežot Krieviju, lai mazinātu jebkuras tās iespējas finansēt karu.
Sarunā piedalījās arī Saeimas sekretāra biedrs, deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar ASV parlamentu vadītājas vietnieks Jānis Grasbergs.
Kongresa padomnieku vizītes Baltijas valstīs notiek regulāri kopš 2013.gada. Kongresa pārstāvju vizīte ir būtisks instruments, lai nodrošinātu nepastarpinātus kontaktus starp Latvijas un ASV likumdevējiem, atzīmēja tikšanās dalībnieki.
