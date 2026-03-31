Trešdien, 1.aprīlī, Saeima sanāks uz noslēdzošo šī gada ziemas sesijas sēdi. Deputātus Saeimas sēdē uzrunās Moldovas prezidente Maija Sandu (Maia Sandu), kas šajās dienās uzturas vizītē Latvijā.
Deputāti galīgajā lasījumā lems par lauksaimniecības un lopbarības produktu importa aizlieguma no Krievijas un Baltkrievijas pagarināšanu līdz nākamā gada jūlijam, kā arī Latvijas pievienošanos konvencijai par Starptautisko prasību komisiju Ukrainai. Šī komisija būs starptautiska institūcija, kas izskatīs prasības par zaudējumiem, ko Ukrainai nodarījusi Krievijas agresija.
Galīgajā lasījumā deputāti skatīs arī jauno Kapsētu likuma projektu, kas noteiks vienotus noteikumus pašvaldību kapsētu izveidošanai, apsaimniekošanai un kapavietu piešķiršanai, kā arī skaidru kārtību apbedījumu uzskaitē un ziņu aktualizēšanā Fizisko personu reģistrā. Tāpat trešajā lasījumā Saeima skatīs Nacionālās koncertzāles “Rīgas filharmonija” likumprojektu.
Savukārt konceptuāli deputāti skatīs grozījumu Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas noteic aizliegumu pieaugušajiem varas pozīcijā veidot intīmas attiecības ar jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.
Rītdien Saeima otrreizējā caurlūkošanā skatīs Tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likumu. Deputātiem būs jālemj, vai pārejas noteikumos iekļaut prasību izvērtēt, kā jaunais regulējums ietekmēs tiesu varas neatkarību un cilvēkresursu pieejamību.
Rītdienas sēdes darbakārtībā iekļauts lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Saeima lems arī par 11 391 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt iespēju brīvprātīgi izņemt 2.pensiju līmeņa uzkrāto kapitālu” turpmāko virzību, kā arī par 10 946 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par pensiju 2.līmeņa brīvprātīgumu un 6% mazākiem nodokļiem” turpmāko virzību.
Deputātiem būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās, tostarp grozījumu Meža likumā, ar kuru iecerēts atļaut izcirst jaunākus kokus.
Prezidija apstiprinātajā 1.aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauts 21 jautājums. Savukārt pulksten 17.00 rītdien paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Prezidijs jau iepriekš lēma slēgt 2026.gada ziemas sesiju 2.aprīlī, savukārt pavasara sesiju Saeima sāks 10.aprīlī.
Saeimas Preses dienests