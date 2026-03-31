Daiga Mieriņa Bučas samitā: nedrīkstam pieļaut, ka krievu slepkavas slavina agresiju globālos forumos

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 31.martā, uzrunājot kolēģus Bučas samitā Ukrainā, uzsvēra, ka starptautiskā sabiedrība nedrīkst pieļaut, ka krievu slepkavas, kuri nogalinājuši civiliedzīvotājus Ukrainā, slavina agresiju globālos forumos.
“Tas ir nihilisma augstākais punkts, ka krievu karavīri, kas nogalinājuši ukraiņu civiliedzīvotājus, var slavināt agresiju globālā forumā. Nedrīkstam pieļaut krievu dalību kultūras pasākumos, tostarp Venēcijas biennālēs. Vai tiešām esam gatavi rādīt gleznas, kas gleznotas ar ukraiņu asinīm?” uzsvēra D.Mieriņa.
Latvija stingri turpinās atbalstīt Ukrainu, un mēs neļausim kara noziedzniekiem palikt nesodītiem, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.
“Krievijai ir jāuzņemas pilna atbildība par saviem noziegumiem un jākompensē nodarītais kaitējums, tostarp maksājot reparācijas. Bez atbildības nodrošināšanas nav iespējams panākt taisnīgu un ilgtspējīgu mieru Ukrainā. Nedrīkstam arī kavēties ar īpašā tribunāla izveidošanu, kā arī ir nepieciešams kompensāciju fonds cietušajiem,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, aicinot uz stingrāku pieeju pret agresora atgriešanos starptautiskajā apritē, tostarp kultūras un sporta pasākumos.
Tāpat Saeimas priekšsēdētāja atgādināja, ka Krievija ir atbildīga arī par Ukrainas bērnu nolaupīšanu. Līdz šim mājās Ukrainā atgriezušies tikai 10 procenti no visiem nozagtajiem bērniem, norādīja D.Mieriņa, aicinot atbalstīt “Save Ukraine” iniciatīvu, kas palīdz nolaupītos Ukrainas bērnus nogādāt mājās un atgriezt viņus normālā dzīvē.
Ukrainas pilsētā Bučā šodien norisinās samits, kurās piedalās Eiropas valstu parlamentu spīkeri, apliecinot atbalstu Ukrainai tās atjaunošanas ceļā un cīņā par brīvību. Tāpat samitā tiek pieminēti bojāgājušie iedzīvotāji baisajos 2022.gada marta notikumos Bučā.
Pēc samita Saeimas priekšsēdētāja kopā ar citu valstu spīkeriem tiksies arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski (Volodymyr Zelenskyy).
Saeimas Preses dienests