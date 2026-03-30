Daiga Mieriņa Varšavā: ilūziju plīvurs ir kritis – Krievija ir lielākais drauds Eiropai

(30.03.2026.)
Ilūziju plīvurs ir kritis – Krievija ir lielākais drauds Eiropai, to pirmdien, 30.martā, Varšavā sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, tiekoties ar Polijas parlamenta – Sejma – maršalu Vlodzimežu Čažastiju (Włodzimierz Czarzasty). Varšavā D.Mieriņa ieradusies iepazīšanās vizītē. V.Čažastijs amatā ir kopš pērnā gada novembra.  

Latvijai un Polijai ir cieša un stratēģiska sadarbība visās jomās, it īpaši aizsardzībā un drošībā. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra Polijas ieguldījumu reģiona drošības stiprināšanā, kā arī NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā un Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijās. Kopā sargājam mūsu, NATO un ES, ārējo robežu, sacīja D.Mieriņa, uzsverot ieguldījumus aizsardzībā un valstu ciešo sadarbību robežapsardzībā: “Ņemot vērā hibrīddraudus un situāciju pierobežā, svarīgi turpināt mūsu dienestu ciešo koordināciju.”

Pārrunājot reģionālo un ekonomisko sadarbību, puses bija vienisprātis, ka arī spīkeru potenciāls ārpolitikā nav pilnībā izmantots. Tāpat D.Mieriņa izcēla Polijas atbalstu poļu skolām Latvijā, kā arī potenciālu Polijas banku ienākšanai Latvijā. Tas stiprinātu valstu ekonomisko sadarbību laikā, kad reģionālā noturība ir īpaši svarīga. V.Čažastijs uzaicināja Latviju piedalīties augsta līmeņa drošības konferencē nākamgad 10.-11.maijā.

Savukārt, pārrunājot transatlantisko sadarbību, D.Mieriņa akcentēja ASV militāro klātbūtni Eiropā, tostarp Baltijas valstīs. ASV un cieša transatlantiskā sadarbība ir neaizstājams elements gan Eiropas drošībai, gan Ukrainas atbalstam – tā kalpo kā būtisks Krievijas atturēšanas faktors papildu sabiedroto spēku klātbūtnei.

