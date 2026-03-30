Antoņina Ņenaševa parlamentā uzņem jaunos Portugāles un Ēģiptes vēstniekus

Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa pirmdien, 30.martā, parlamentā tikās ar Portugāles Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Žuzē Fernāndu Alvešu da Koštu-Pereiru (José Fernando Alves da Costa Pereira) un Ēģiptes Arābu Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Naglā Muhammadu Nagību (Naglaa Mohamed Naguib). Vēstnieki Saeimas namā bija ieradušies iepazīšanās vizītēs.
A.Ņenaševa un Portguāles vēstnieks pārrunāja ciešākas sadarbības iespējas aizsardzībā, īpaši izceļot dronu attīstību un kiberdrošības stiprināšanu. Gan Saeimas priekšsēdētājas biedre, gan vēstnieks akcentēja, ka mūsu visu interesēs ir spēcīga Eiropa. Latvija no nākamā gada aizsardzības finansējumu palielinās līdz pieciem procentiem no iekšzemes kopprodukta, un Saeima to noteikusi likumā.
Tāpat A.Ņenaševa un Portugāles vēstnieks sprieda par parlamentāro sakaru lomu valsts divpusējo attiecību stiprināšanā. Puses bija vienotas arī atbalstā Ukrainai. Spriežot par izaicinājumiem drošības jomā, akcentēta arī sabiedrības noturība pret informācijas manipulācijām un cīņa pret propagandu, it sevišķi demokrātijas aizsardzībai.
Portugāles vēstnieks kā būtisku prioritāti izcēla tirdzniecības veicināšanu. Kā akcentēja A.Ņenaševa, arī Latvija ir ieinteresēta diversificēt savus eksporta tirgus, tostarp biomedicīnas jomā. Tāpat esam ieinteresēti apgūt Portugāles pieredzi enerģētikas sektorā, īpaši – vēja enerģijas ieguvē.
Sarunā ar Ēģiptes vēstnieci Saeimas priekšsēdētājas biedre pārrunāja situāciju Tuvajos Austrumos, uzsverot, cik būtiska ir starptautiskajos likumos balstīta pasaules kārtība. A.Ņenaševa arī augstu novērtēja Ēģiptes kā mediatora centienus stabilizēt situāciju reģionā. Vienlaikus viņa akcentēja nepieciešamību iestāties par taisnīgu mieru Ukrainā un stiprināt starptautisko sadarbību, lai panāktu Krievijas nolaupīto Ukrainas bērnu atgriešanu mājās.
Runājot par Latvijas un Ēģiptes sadarbības iespējām, A.Ņenaševa izcēla perspektīvas militārās ražošanas jomā, īpaši dronu tehnoloģiju attīstībā. Saeimas priekšsēdētājas biedre atgādināja par Latvijas līderību Dronu koalīcijā un ciešo sadarbību ar Ukrainu jauno tehnoloģiju testēšanā.
Tikšanās dalībnieces bija vienisprātis, ka abu valstu sadarbību var veiksmīgi paplašināt arī veselības aprūpē, IT un izglītībā. A.Ņenaševa un vēstniece bija arī vienisprātis par nepieciešamību aktīvāk īstenot investīciju piesaistes pasākumus.
