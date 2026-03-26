Plānots vēl par gadu pagarināt lauksaimniecības un lopbarības produktu importa aizliegumu no Krievijas un Baltkrievijas

Līdz nākamā gada 1.jūlijam plānots pagarināt lauksaimniecības un lopbarības produktu importa aizliegumu no Krievijas un Baltkrievijas. To paredz par steidzamu atzītais un Saeimā ceturtdien, 26.martā, konceptuāli atbalstītais grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.
Aizlieguma pagarināšana nepieciešama, jo karadarbība Ukrainā turpinās un Krievija joprojām īsteno agresiju. Tas ir būtiski arī Latvijas drošībai. Līdzšinējais aizliegums ir bijis efektīvs, īpaši kombinācijā ar Eiropas Savienības noteiktajiem paaugstinātajiem muitas tarifiem un sankcijām, par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgajai Tautsaimniecības komisijai iepriekš uzsvēra Zemkopības ministrijas pārstāvji.
Nacionālais importa aizliegums ir spēkā kopš 2024.gada 8.marta. Tas aizliedz Latvijā ievest lauksaimniecības un lopbarības produktus no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī šo valstu izcelsmes produktus, kas tiek ievesti no citām trešajām valstīm. Aizliegums līdz šim bija noteikts līdz šā gada jūlijam.
Izmaiņas Saeimai vēl jāatbalsta galīgajā lasījumā.
