Plāno pilnveidot kopīpašuma strīdu risināšanas kārtību civilprocesā

Saeima ceturtdien, 26.martā, konceptuāli atbalstīja grozījumus Civilprocesa likumā, kas paredz pilnveidot tiesisko regulējumu lietās par kopīpašuma dalīšanu.
Grozījumu mērķis ir nodrošināt vienotu kārtību, kā tiek sadalīts kopīpašums – piemēram, gadījumos, kad vairākiem cilvēkiem kopīgi pieder viens nekustamais īpašums un nav iespējams vienoties par tā turpmāko izmantošanu.
Kā norādīts likumprojekta anotācijā, praksē kopīpašuma dalīšanas lietās pastāv neskaidrības un nevienveidīga pieeja, kas var radīt ilgstošus strīdus un papildu izmaksas. Piemēram, situācijās, kad īpašums pieder vairākiem kopīpašniekiem kā nedalīts kopums (nevis sadalīts dzīvokļu īpašumos), vienoties par tā sadali vai izmantošanu bieži nav iespējams. Šādos gadījumos strīds nonāk tiesā, un process var ieilgt, tostarp arī tādēļ, ka nav pietiekami skaidri noteikta kārtība, kā sadalīt īpašumu un ar to saistītos izdevumus.
Ar grozījumiem paredzēts precizēt prasības celšanas kārtību, nosakot skaidrākas prasības attiecībā uz prasības pieteikuma saturu un pievienojamajiem dokumentiem, kā arī konkretizēt lietu piekritību. Vienlaikus tiek ieviesta skaidrāka kārtība ar lietu izskatīšanu saistīto izdevumu segšanai.
Grozījumi paredz arī pilnveidot regulējumu ar lietu izskatīšanu saistīto izdevumu segšanai, lai mazinātu neskaidrības un novērstu papildu strīdus starp lietas dalībniekiem.
“Precizējumi šajā jomā ir nepieciešami, lai nodrošinātu skaidrāku regulējumu un mazinātu strīdus. Vienlaikus darbs pie likumprojekta turpināsies, un uz nākamo lasījumu tas būs pilnveidojams, lai rastu iespējami labāko un praksē piemērojamāko risinājumu,” norāda par likumprojektu atbildīgās Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Grozījumu projektu sagatavoja Tieslietu ministrija. Lai grozījumi stātos spēkā, tiem jāsaņem Saeimas atbalsts vēl divos lasījumos.
Saeimas Preses dienests