Saeimas namā pateicas paraolimpiešiem par sasniegumiem un Latvijas vārda nešanu pasaulē

Lepojamies ar jūsu sniegumu Milānas–Kortīnas paraolimpiskajās spēlēs un vēsturisko sasniegumu – izcīnīto bronzas medaļu, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 26.martā, parlamentā sveicot mūsu paraolimpiešus.
“Jūsu panākumu pamatā ir gara spēks, neatlaidība un nelokāma uzticība savam ceļam. Tas ir smags darbs un spēja nepadoties pat visgrūtākajos brīžos. Jūs parādījāt ne tikai izcilus sportiskos rezultātus, bet arī drosmi un stingru vērtību nostāju,” teica D.Mieriņa.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka paraolimpieši iestājās pret Krievijas dalību olimpiskajās spēlēs un tas apliecina viņu spēku arī raksturā un pārliecībā.
Sporta apakškomisijas priekšsēdētāja Alīna Gendele apakškomisijas vārdā pateicās sportistiem par augstajiem sasniegumiem, drosmi un iedvesmojošiem brīžiem mūsu līdzjutējiem, kā arī visai Latvijas delegācijas atbalsta komandai.
Sportistus sveikšanā piedalījās arī Saeimas Prezidija locekļi un citi deputāti.
