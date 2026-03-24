Saeimas namā ceturtdien sveiks paraolimpiešus

(24.03.2026.)

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 26.martā, uz Saeimas namu aicinājusi Latvijas paraolimpiešus, lai pateiktos par sasniegumiem un Latvijas vārda nešanu pasaulē 2026. gada ziemas paraolimpiskajās spēlēs. 

Sportistu sveikšanā piedalīsies arī Saeimas Prezidija locekļi, Sporta apakškomisijas priekšsēdētāja Alīna Gendele un deputāti.

Pasākums ceturtdien notiks pulksten 12.35 Saeimas Viesu zālē.

Mediju ievērībai:

Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam pieteikties laikus, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 25.martā
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas kopsēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:00  Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītā vainagu nolikšanas ceremonija pie Latvijas Okupācijas muzeja piemiņas memoriāla “Vēstures taktīla”
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde