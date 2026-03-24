Parlamentā atklās fotogrāfiju izstādi “Ziedu skaņa” – stāsti par cilvēku, nevis diagnozi

Aicinot ieraudzīt cilvēku ārpus diagnozes un izcelt personības skaistumu, Saeimā ceturtdien, 26.martā, atklās fotogrāfiju izstādi “Ziedu skaņa”.
Desmit iedvesmojošos foto portretos izcelta cilvēka personība, tās spēks un krāšņums, nevis invaliditātes radītie ierobežojumi vai slimība. Katram tēlam veidotas īpašas ziedu un augu kompozīcijas, atklājot modeļu raksturu, vērtības un pasaules izjūtu. Izstādes mērķis ir empātiskā un vizuāli iedarbīgā veidā rosināt sabiedrību saskatīt cilvēkā daudz vairāk nekā diagnozi – ieraudzīt viņa individualitāti, skaistumu un iekšējo spēku.
Izstādi atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Klātesošos uzrunās izstādes producente un idejas autore, Pulmonālās hipertensijas biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Plūme un fotogrāfiju autore Agnese Zeltiņa.
Izstādes tēli balstīti modeļu iemīļotajās krāsās, ziedos, interesēs un vērtībās, radot personiskus un emocionāli spēcīgus stāstus. Paši modeļi aktīvi piedalījās izstādes veidošanā – fotogrāfiju nosaukumu un aprakstu tapšanā. Izstādes varoņu vizuālo tēlu veidojusi Lolita Graudiņa, savukārt unikālās ziedu un augu rotas – floriste Antra Pugaine.
Izstādi “Ziedu skaņa” atklās ceturtdien, 26.martā, pulksten 10.35 Saeimas nama Balsošanas zālē, Jēkaba ielā 11, un tā būs aplūkojama līdz 31.martam.
Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
Saeimas Preses dienests