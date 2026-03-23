Saeimas priekšsēdētāja, Prezidija locekļi un deputāti godinās komunistiskā genocīda upuru piemiņu

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Prezidija locekļi un citi deputāti trešdien, 25.martā, godinās komunistiskā genocīda upuru piemiņu.
Parlamentārieši pulksten 11.00 piedalīsies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītā vainagu un ziedu nolikšanas ceremonijā pie Okupācijas muzeja piemiņas memoriāla “Vēstures taktīla”. Memoriāls deportāciju piemiņai veidots kā simbolisks apliecinājums saiknei starp šodienu un mūsu tautas traģēdiju.
1949.gada 25.marta deportācijas ir viena no drūmākajām mūsu tautas vēstures lappusēm. Lai novērstu vietējo iedzīvotāju pretošanos padomju okupācijas varai, pirms 77 gadiem šajā dienā uz Sibīriju un citiem attāliem Krievijas apgabaliem vardarbīgi tika deportēti vairāk nekā 42 000 Latvijas iedzīvotāju.
