Saeimas priekšsēdētāja, Prezidija locekļi un deputāti godinās komunistiskā genocīda upuru piemiņu

(23.03.2026.)

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Prezidija locekļi un citi deputāti trešdien, 25.martā, godinās komunistiskā genocīda upuru piemiņu.

Parlamentārieši pulksten 11.00 piedalīsies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītā vainagu un ziedu nolikšanas ceremonijā pie Okupācijas muzeja piemiņas memoriāla “Vēstures taktīla”. Memoriāls deportāciju piemiņai veidots kā simbolisks apliecinājums saiknei starp šodienu un mūsu tautas traģēdiju.

1949.gada 25.marta deportācijas ir viena no drūmākajām mūsu tautas vēstures lappusēm. Lai novērstu vietējo iedzīvotāju pretošanos padomju okupācijas varai, pirms 77 gadiem šajā dienā uz Sibīriju un citiem attāliem Krievijas apgabaliem vardarbīgi tika deportēti vairāk nekā 42 000 Latvijas iedzīvotāju.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 24.martā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas un Juridiskās komisijas kopsēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
14:00  Saeimas Analītiskā dienesta izstrādātā pētījuma “Cik vecs ir pietiekami vecs? Ietvars bērnu līdzdalībai ar viņu veselības aprūpi saistīto lēmumu pieņemšanā Latvijā” prezentācija un ekspertu paneļdiskusija
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar ASV parlamentu vadītājas Irmas Kalniņas tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Melissa Argyros