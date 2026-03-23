Latvijā būtiski atšķiras pašvaldību atbalsts ģimenēm: Saeimā diskutēs par vienotu pašvaldību ieguldījumu un pabalstu uzskaiti

(23.03.2026.)

Saeimā piektdien, 27.martā, pulcēsies valsts un pašvaldību eksperti, lai konferences “Pašvaldību atbalsts ģimenēm ar bērniem: labā prakse, atšķirības un ceļš uz vienotu publisko līdzekļu uzskaiti” laikā meklētu risinājumus atšķirībām ģimeņu atbalstā un prioritātēs dažādās pašvaldībās.

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija kopā ar Valsts kontroli uzsāks diskusiju, lai šādu atbalstu ģimenēm padarītu caurspīdīgāku un tas veicinātu valsts kopējo mērķu sasniegšanu.

Lai arī pašvaldības ik gadu iegulda miljonus bērnu un ģimeņu atbalsta pasākumos, šobrīd nav vienotas valsts mēroga sistēmas, kas ļautu salīdzināt rezultātus un nodrošinātu, ka ieguldītie līdzekļi tiešām palīdz sasniegt valsts demogrāfijas mērķus.

Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš un valsts kontrolieris Edgars Korčagins.

Diskusijās eksperti akcentēs gan šobrīd esošās atšķirības starp pašvaldībām, gan nepieciešamību pēc vienotas sistēmas, kā tiek uzskaitīti demogrāfijas atbalsta pasākumi.

Valsts kontroles padomes locekle Maija Āboliņa iepazīstinās ar Valsts kontroles revīzijām un sniegto ieteikumu ieviešanas progresu attiecībā uz publiskajiem pakalpojumiem – sociālajā, izglītības un veselības aprūpes jomā, kam ir ietekme uz demogrāfiju.

Tāpat notiks divas paneļdiskusijas par to, vai vispār iespējams izmērīt pašvaldību devumu ģimeņu atbalstam un kā veidot mērķorientētus un efektīvus ieguldījumus. Eksperti diskutēs par to, kā panākt taisnīgāku un salīdzināmu datu vidi – būtisku nosacījumu, lai politika būtu balstīta faktos, ne pieņēmumos. Valsts un pašvaldību budžetu plānotāji vērtēs, kā nodrošināt, lai atbalsts nonāk pie ģimenēm, kurām tas visvairāk nepieciešams, nevis pazūd administratīvos labirintos.

Konference piektdien, 27.martā, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 10.00. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.

Konferences programma

Mediju ievērībai:

Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.

 

Saeimas Preses dienests

12:00  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas un Juridiskās komisijas kopsēde
12:00  Juridiskās komisijas un Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas kopsēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas kopsēde
14:00  Saeimas Analītiskā dienesta izstrādātā pētījuma “Cik vecs ir pietiekami vecs? Ietvars bērnu līdzdalībai ar viņu veselības aprūpi saistīto lēmumu pieņemšanā Latvijā” prezentācija un ekspertu paneļdiskusija
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar ASV parlamentu vadītājas Irmas Kalniņas tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Melissa Argyros