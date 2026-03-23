Saeimā diskutēs par bērnu iesaisti ar viņa veselības aprūpi saistītajos jautājumos

(23.03.2026.)

Otrdien, 24. martā, 14.00 notiks Saeimas Analītiskā dienesta izstrādāta pētījuma “Cik vecs ir pietiekami vecs? Ietvars bērnu līdzdalībai ar viņu veselības aprūpi saistīto lēmumu pieņemšanā Latvijā” prezentācija, kam sekos ekspertu paneļdiskusija.

Pētījumā analizēti vairāki būtiski jautājumi: vai bērnam ir tiesības patstāvīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, vai viņš var ietekmēt informācijas par savu veselības stāvokli izpaušanu, kā arī no kāda vecuma bērnam ir iespēja pašam sevi pārstāvēt dažādās iestādēs.

Bērnu līdzdalības prakse un pieredze veselības aprūpes jomā Latvijā ir līdz šim maz pētīts un vērtēts jautājums. Nepilngadīga pacienta veselības aprūpē attiecības veidojas starp bērnu, viņa vecākiem un veselības aprūpes profesionāli. Šo attiecību dinamika un hierarhiskais raksturs var radīt izaicinājumus, jo jārod līdzsvars starp katra iesaistītā viedokli, zināšanām un pieredzi, kā arī tiesībām pieņemt lēmumus.

Pētījumā aplūkota problemātika, kas saistīta ar Pacientu tiesību likumā nošķirtām bērna tiesībām ar un bez vecuma ierobežojuma, kura robežšķirtne ir 14 gadu vecums, kā arī vai un kāda līdzās vecuma kritērijam ir nozīme bērna briedumam, spējai saprast un izmantot sniegto informāciju un spējai pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus.

Pētījums tapis pēc Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātu rosinājuma.

Pasākumu atklās un ekspertu paneļdiskusiju vadīs Saeimas priekšsēdētājas biedre dr. Zanda Kalniņa-Lukaševica.  Ievadvārdus teiks Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima. Paneļdiskusijā piedalīsies tiesībsardze dr. Karina Palkova, bērnu psihiatrs dr. Ņikita Bezborodovs, Latvijas Pacientu pieredzes asociācijas vadītāja Vita Šteina un pētījuma autore Liene Rācene-Riekstiņa.

Pētījuma prezentācija un diskusija norisināsies Saeimas nama bibliotēkā. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.

 

Pasākuma programma

 

Otrdien, 24.martā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas un Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas kopsēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas kopsēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
14:00  Saeimas Analītiskā dienesta izstrādātā pētījuma “Cik vecs ir pietiekami vecs? Ietvars bērnu līdzdalībai ar viņu veselības aprūpi saistīto lēmumu pieņemšanā Latvijā” prezentācija un ekspertu paneļdiskusija
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar ASV parlamentu vadītājas Irmas Kalniņas tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Melissa Argyros