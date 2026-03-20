Nākotnes plānošana praksē – Saeimā eksperti spriež par efektīvu Latvijas attīstības plānošanas sistēmu

(20.03.2026.)
Straujās pārmaiņas drošībā, tehnoloģiju attīstībā un demogrāfijā skaidri iezīmē nepieciešamību pēc konkrēta redzējuma par Latvijas nākotni un mērķtiecīgas rīcības jau šodien, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piektdien, 20.martā, Saeimā, uzrunājot augsta līmeņa ekspertu foruma “Latvijas stratēģiskās attīstības plānošanas arhitektūra: iekļaujoša nākotnēšana mērķtiecīgai pārveidei” dalībniekus.

“Mērķiem jābūt ambicioziem, bet cilvēkiem – pirmajā vietā. Mēs nevaram vilcināties ar lēmumiem par Latvijas attīstības virzieniem – skaidri formulētas prioritātes ļauj attīstīties mērķtiecīgi,” videouzrunā dalībniekiem pauda Saeimas priekšsēdētāja, uzsverot stratēģiskas un ilgtermiņa plānošanas izšķirošo nozīmi. D.Mieriņa uzsvēra: “Mūsu valsts stratēģiskās attīstības procesam jākļūst par pamatu sociālajam un ekonomiskajam uzplaukumam.”

Runājot par valsts attīstības prioritātēm, D.Mieriņa akcentēja nepieciešamību pēc skaidriem un izmērāmiem mērķiem: “Šis ir īstais brīdis noteikt skaidrus sasniedzamos mērķus – drošībai jau šobrīd tērējam gandrīz piecus procentus no iekšzemes kopprodukta, un, iespējams, nākotnē tas būs vēl vairāk. Izglītībai un zinātnei jānovirza ne mazāk kā trīs procentus no iekšzemes kopprodukta, bet veselībai – sešus procentus. Konkrētība palīdz saglabāt stabilitāti gan globālajās, gan lokālajās pārmaiņās.”

Saeimas priekšsēdētāja īpaši izcēla izglītības, zinātnes un inovāciju nozīmi valsts drošības stiprināšanā, kā arī uzsvēra efektīvas pārvaldības un birokrātijas mazināšanas nepieciešamību.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics norādīja: “Nākotne nav jāparedz – tā ir jāveido! Un šodienas foruma jautājums ir – kā? Kā Latvijai izveidot stratēģiskās plānošanas arhitektūru, kas tiešām ietekmē politikas ciklu, sabiedrisko domāšanu un valsts attīstības virzienu.”

“Kā radīt procesu, kurā stratēģiskā domāšana nav elitāra vai attālināta, bet balstīta daudzveidīgās zināšanās, pieredzēs un perspektīvās? Procesu, kurā eksperti, politikas veidotāji, uzņēmēji, reģioni, pilsoniskā sabiedrība un jaunieši kļūst par līdzautoriem Latvijas ilgtermiņa attīstībai,” foruma ieskaņā pauda U.Mitrevics.

Foruma atklāšanā klātesošos uzrunāja arī biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes priekšsēdētājs un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” prezidents Juris Binde. Savukārt ievadprezentācijās Latvijas Universitātes rektors, profesors Gundars Bērziņš, Latvijas Universitātes profesors un Latvijas Stratēģijas un ekonomikas risinājumu institūta LaSER valdes priekšsēdētājs Daunis Auers, kā arī Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta vadītājs Pēteris Vilks iezīmēja nākotnēšanas pieeju, pieejamos plānošanas resursus un sasaisti starp īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanu.

Forumā tiekas politikas veidotāji, eksperti, uzņēmēji un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, lai vienotos par efektīvāko un mūsdienīgāko sistēmu Latvijas ilgtermiņa attīstības plānošanai, kā arī par to, kā šajos plānos izvirzītos mērķus pēc iespējas precīzāk un konsekventāk īstenot praksē, iepriekš pauda U.Mitrevics.

Ikviens interesents foruma norisei var sekot līdzi Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.

 

Saeimas Preses dienests

