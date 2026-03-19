Nodokļu atvieglojumus speciālajās ekonomiskajās zonās pagarina līdz 2050. gadam

(19.03.2026.)

Lai nodrošinātu stabilu un prognozējamu uzņēmējdarbības vidi reģionos, Saeima ceturtdien, 19.martā, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus, kas paredz nodokļu atvieglojumu izmantošanas termiņu speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ) pagarināt līdz 2050.gadam

Par likumprojektu atbildīgās Budžeta komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša uzsver, ka stabils SEZ nodokļu regulējums ir būtisks priekšnoteikums ilgtermiņa investīciju piesaistei un reģionālās ekonomikas attīstībai. “Šis ir līdzsvarots risinājums, kas izstrādāts, konsultējoties ar nozares ekspertiem un uzņēmējiem. Tas nodrošina uzņēmumiem prognozējamu vidi un vienlaikus palīdz veicināt jaunas investīcijas un radīt jaunas darba vietas reģionos,” norāda A.Čakša.

Grozījumi paredz, ka SEZ uzņēmumi nodokļu atvieglojumus varēs piemērot ieguldījumiem un paredzamajām algu izmaksām, kas veiktas līdz 2035.gada 31.decembrim. Savukārt šo ieguldījumu rezultātā uzkrātās nodokļu atlaides uzņēmumi varēs izmantot līdz 2050.gada 31.decembrim.

SEZ uzņēmumiem pieejamas būtiskas nodokļu atlaides – līdz pat 80 procentiem no uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. Pašvaldības savukārt var piešķirt papildu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kas atsevišķos gadījumos ļauj nodokļa slogu samazināt līdz pat 100 procentiem.

Jau iepriekš, 12.februārī, Saeima atbalstīja Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņa pagarināšanu līdz 2050.gadam un Alūksnes novada pievienošanu tai. Savukārt 26.februārī Saeima pieņēma grozījumus, ar kuriem līdz 2050.gada 31.decembrim pagarināts arī Rēzeknes un Liepājas speciālo ekonomisko zonu darbības termiņš.

Speciālās ekonomiskās zonas ir viens no valsts instrumentiem investīciju piesaistei un reģionālās ekonomikas attīstības veicināšanai, nodrošinot uzņēmumiem nodokļu atvieglojumus un veicinot jaunu darba vietu radīšanu reģionos.

 

Saeimas Preses dienests 

Otrdien, 24.martā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas un Juridiskās komisijas kopsēde
12:00  Juridiskās komisijas un Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas kopsēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas kopsēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
14:00  Saeimas Analītiskā dienesta izstrādātā pētījuma “Cik vecs ir pietiekami vecs? Ietvars bērnu līdzdalībai ar viņu veselības aprūpi saistīto lēmumu pieņemšanā Latvijā” prezentācija un ekspertu paneļdiskusija
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar ASV parlamentu vadītājas Irmas Kalniņas tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Melissa Argyros