Nosaka bargāku sodu par uzbrukumu NMPD darbiniekam

(19.03.2026.)

Saeima ceturtdien, 19.martā, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Krimināllikumā, ar kuriem uzbrukumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekam, kurš pilda dienesta pienākumus, pielīdzina uzbrukumam valsts amatpersonai.

Par likumprojektu atbildīgās Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins uzsver, ka uzbrukumi mediķiem diemžēl nav retums. “Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki ik dienu glābj cilvēku dzīvības, taču praksē viņiem nereti nākas saskarties ar agresiju un uzbrukumiem. Tas nav pieļaujami, tādēļ ar šiem grozījumiem stiprinām viņu aizsardzību,” norāda A.Judins.

Izmaiņu mērķis ir nodrošināt lielāku aizsardzību NMPD darbiniekiem, kuri ikdienā strādā paaugstināta riska apstākļos un nereti saskaras ar agresiju vai vardarbību no personu puses, kurām tiek sniegta palīdzība.

Grozījumi paredz, ka par uzbrukumu NMPD darbiniekam, ja tas izdarīts saistībā ar viņa dienesta pienākumu pildīšanu, personu varēs saukt pie kriminālatbildības tāpat kā par uzbrukumu valsts amatpersonai. Proti, par šādu noziegumu varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.

Vienlaikus ar šiem grozījumiem paredzēts arī pastiprināt atbildību par pārkāpumiem, kas saistīti ar valsts amatpersonu rīcību. Likumprojekts papildina Krimināllikumu ar jaunu pantu, nosakot kriminālatbildību gadījumos, kad valsts amatpersona pieņem neatļautus dāvinājumus vai citus labumus.

 

Saeimas Preses dienests 

