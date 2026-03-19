Pastiprina cīņu pret dziļviltojumiem un intīmu attēlu izplatīšanu bez personas piekrišanas

(19.03.2026.)

Lai stiprinātu cietušo aizsardzību, veicinātu drošāku un atbildīgāku digitālo vidi, kā arī sabiedrības informētību par tiesībām uz privātumu, Saeima ceturtdien, 19.martā, galīgajā atbalstīja Krimināllikuma grozījumus, ar kuriem nosaka kriminālatbildību par intīma rakstura materiālu izplatīšanu bez tajos redzamās personas piekrišanas. Vienlaikus komisija rosina paaugstināt kriminālatbildības noilgumu dzimumnoziegumiem pret bērniem no 20 uz 35 gadiem.

Krimināllikums papildināts ar jaunu pantu, nosakot kriminālatbildību par citas personas intīmu foto, video un citu līdzīgu materiālu izplatīšanu bez tās piekrišanas. Atbildība būs paredzēta arī gadījumos, kad šādi materiāli ir mākslīgi radīti vai pārveidoti, piemēram, izmantojot attēlu apstrādes programmas vai mākslīgā intelekta rīkus.

Par šāda nozieguma izdarīšanu varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai ar naudas sodu, paredz likumprojekts. Turklāt atbildība iestāsies arī par draudiem izplatīt šādus materiālus. Savukārt gadījumos, kad ar šīm darbībām radīts būtisks kaitējums, varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trīs gadiem.

Lai plašāk aizsargātu cilvēktirdzniecības upuru tiesības, ar šiem grozījumiem tiek pastiprināta kriminālatbildība gadījumos, kad cilvēktirdzniecības upuris tiek iesaistīts pornogrāfijas izgatavošanā. Tāpat grozījumi nosaka kriminālatbildību par apzinātu cilvēku tirdzniecībai pakļautas personas izmantošanu. Tādā veidā tiek paplašināts pie kriminālatbildības saucamo personu loks cilvēktirdzniecības gadījumos, proti, pie atbildības varēs saukt ne tikai cilvēktirdzniecības organizētājus un starpniekus, bet arī personas, kuras apzināti izmanto cilvēktirdzniecības upurus.

Tāpat tiek paaugstināts noilguma termiņš dzimumnoziegumiem pret bērniem, paredzot, ka šādos noziegumos noilgums iestājas 35 gadus pēc cietušā pilngadības sasniegšanas līdzšinējo 20 gadu vietā. Dzimumnoziegumiem, par kuriem paredzēts mūža ieslodzījums, tiesa par noilgumu varēs lemt, ja kopš cietušā pilngadības sasniegšanas pagājuši 40 gadi līdzšinējo 30 gadu vietā.

 

 

Saeimas Preses dienests 

Otrdien, 24.martā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas un Juridiskās komisijas kopsēde
12:00  Juridiskās komisijas un Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas kopsēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas kopsēde
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
14:00  Saeimas Analītiskā dienesta izstrādātā pētījuma “Cik vecs ir pietiekami vecs? Ietvars bērnu līdzdalībai ar viņu veselības aprūpi saistīto lēmumu pieņemšanā Latvijā” prezentācija un ekspertu paneļdiskusija
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar ASV parlamentu vadītājas Irmas Kalniņas tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Melissa Argyros