Stingrāk ierobežos uzturēšanās atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem ar sodāmību

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešdien, 18. martā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz stingrākas prasības ārvalstniekiem – termiņuzturēšanās atļauju saņēmējiem –, kuri pārkāpuši Latvijas likumus. Izmaiņu mērķis ir veicināt atbildīgu imigrācijas politiku, mazinot draudus Latvijas iekšējai un ārējai drošībai un suverenitātei.
Līdz šim uzturēšanās atļauju neizsniedza, ja ārzemnieks bija atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā Latvijā vai ārvalstīs un par ko Latvijas likumā paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku, kas ilgāka par trim gadiem. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad sodāmība ir dzēsta vai noņemta, vai ir pagājuši vismaz pieci gadi pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas attiecībā uz ārvalstīs izdarītajiem noziegumiem.
Līdz ar grozījumiem paredzēts paplašināt šos kritērijus, nosakot, ka uzturēšanās atļaujas neizsniegs ārvalstniekiem, kuri ir sodīti par jebkuru noziedzīgu nodarījumu, par kuru pēc Latvijas likuma ir paredzēts kriminālsods. Tāpat precizēti atteikuma pamati ilgtermiņa vīzas izsniegšanai: vīzu atteiks, ja ārzemnieks ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu atzīts par vainīgu tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā Latvijā vai ārvalstīs, par kuru Latvijas likums paredz kriminālsodu.
Uzturēšanās atļauju izsniegšanā un reģistrēšanā paredzēts konsekventi piemērot plašākas atteikuma tiesības – neizsniegt atļauju, ja persona likumā noteiktajā kārtībā atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, par kuru Latvijas likums paredz kriminālsodu –, vienlaikus saglabājot izņēmumus gadījumiem, kad sodāmība ir dzēsta vai noņemta, pastāv Latvijas valsts interešu apsvērumi vai nepieciešams ievērot starptautiskās saistības.
Attiecībā uz termiņuzturēšanās atļauju anulēšanu precizēts, ka to var anulēt, ja persona ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Vienlaikus ieviests jauns regulējums, kas ļauj anulēt atļauju, ja pēc kompetentu iestāžu izvērtējama konstatēts, ka ārzemnieks apdraud sabiedrisko kārtību un drošību, tostarp sistemātiski (trīs vai vairākas reizes 12 mēnešu periodā) izdarot administratīvos pārkāpumus.
Tāpat paredzēts nostiprināt, ka Pastāvīgās uzturēšanās atļauju varēs anulēt, ja persona ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, par kuru Latvijas likums paredz kriminālsodu.
Drošākas un efektīvākas izraidīšanas procedūras nodrošināšanai likumā precizēts, ka Valsts robežsardze ārzemnieku var aizturēt, ja viņš ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, par ko Latvijas likums paredz kriminālsodu.
Grozījumi Imigrācijas likumā trešajā lasījumā vēl jāskata Saeimas sēdē.
Saeimas Preses dienests