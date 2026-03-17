Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija nosoda padomju režīma laikā pielietotās represīvās psihiatrijas metodes

(17.03.2026.)

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti otrdien, 17.martā, vienbalsīgi atbalstīja deklarācijas projektu par Latvijā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma laikā pielietoto represīvās psihiatrijas metožu nosodījumu. Komisija atzīst nepieciešamību atjaunot vēsturisko taisnīgumu attiecībā uz represētajām personām un novērst tām nelabvēlīgās tiesiskās sekas.

“Ar šo deklarāciju mēs skaidri un nepārprotami nosodām padomju režīma īstenotajās represijas, tostarp nepamatotu psihiatrisko diagnožu noteikšanu, personu aizturēšanu un ievietošanu psihiatriskajās slimnīcās politisku, nevis ar garīgo veselību saistītu motīvu dēļ,” uzsver komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima. Komisijas priekšsēdētāja norāda, ka tādā veidā tika ierobežotas cilvēka pamattiesības, kā arī vajāti un sodīti okupācijas režīma pretinieki.

Komisija aicina Saeimu atzīt šīs represijas par noziegumiem un nosodīt visu to personu rīcību, kuras piedalījās šo noziegumu īstenošanā.

Tāpat Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti atzīst, ka laikā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1991.gada 21.augustam psihiatriskajās ārstniecības iestādēs politisku motīvu dēļ ievietotās personas ir okupācijas režīma īstenoto represiju upuri un tām ir tiesības uz reabilitāciju un taisnīgumu.

Starptautiskās psihiatru profesionālās organizācijas ir norādījušas, ka Padomju Savienībā izmantotie psihisko slimību diagnostikas kritēriji būtiski atšķīrās no starptautiskajā medicīnas praksē pieņemtajiem standartiem un tika izmantoti politisku represiju īstenošanai, minēts lēmuma projektā.

Pieņemot šo deklarāciju Saeima ne tikai nosodītu pagātnē pielietotās represīvās metodes, bet arī sniegtu politisku atbalstu vēsturiskās atmiņas institūcijām un Latvijas psihiatru profesionālajai kopienai turpināt pētīt un izvērtēt šos okupācijas režīma noziegumus, norāda L.Rasima.

Komisija lūgs lēmuma projektu iekļaut ceturtdienas, 19.marta, Saeimas sēdes darba kārtībā, informē L.Rasima. Saeimas 19.marta sēdes darba kārtībā jau ir iekļauti vairāki deputātu rosināti grozījumi likumos, kas paredz ar Saeimas lēmumu atjaunot statusu personām, kuras padomju okupācijas laikā nepamatoti ievietotas psihiatriskajās slimnīcās, un iespēju piešķirt šiem cilvēkiem politiski represētās personas statusu, kā arī likumprojekts “Par individuālā taisnīguma nodrošināšanu Aleksandram Rīgam".

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 18.martā
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
16:00  Saeimas sekretāra biedra Jāņa Grasberga un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Izraēlas parlamentu tikšanās ar Izraēlas Valsts ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Sandra Simovich, kā arī ar bezpeļņas organizācijas JEWNITED.LV pārstāvjiem un miera aktīvisti Rawan Osman