Nākotnes plānošana praksē – Saeimā eksperti spriedīs par efektīvu Latvijas attīstības plānošanas sistēmu

Piektdien, 20.martā, Saeimā pulcēsies politikas veidotāji, eksperti, uzņēmēji un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, lai diskutētu par to, kā Latvijai gudrāk plānot savu attīstību nākamajām desmitgadēm. Augsta līmeņa ekspertu forumā “Latvijas stratēģiskās attīstības plānošanas arhitektūra: iekļaujoša nākotnēšana mērķtiecīgai pārveidei” tā dalībnieki meklēs praktiskus risinājumus, kā veidot mūsdienīgu, uz nākotnes scenārijiem balstītu attīstības plānošanu.
Diskusiju mērķis ir vienoties par efektīvāko un mūsdienīgāko sistēmu Latvijas ilgtermiņa attīstības plānošanai, kā arī par to, kā šajos plānos izvirzītos mērķus pēc iespējas precīzāk un konsekventāk īstenot praksē, uzsver Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Forumu atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Ievadvārdus sacīs arī biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes priekšsēdētājs un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” prezidents Juris Binde, kā arī Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Savukārt ievadprezentācijās Latvijas Universitātes rektors, profesors Gundars Bērziņš, Latvijas Universitātes profesors un Latvijas Stratēģijas un ekonomikas risinājumu institūta LaSER valdes priekšsēdētājs Daunis Auers, kā arī Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta vadītājs Pēteris Vilks ieskicēs nākotnēšanas pieeju, Latvijas ilgtermiņa plānošanas resursus un saikni starp īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanu.
Forumā paredzētas trīs tematiskas diskusijas. Pirmajā eksperti diskutēs par to, kā Latvijā pāriet uz jaunu stratēģiskās attīstības plānošanas pieeju – no dokumentos balstītas un fragmentāras plānošanas uz nepārtrauktu, scenārijos balstītu un iekļaujošu procesu. Diskusijā tiks analizēta arī citu valstu, tostarp Somijas un Igaunijas, pieredze, kā arī OECD rekomendācijas.
Otrajā diskusijā uzmanības centrā būs akadēmiskās vides, uzņēmēju, pašvaldību un politikas veidotāju sadarbība, meklējot veidus, kā līdzsvarot dažādu sabiedrības grupu īstermiņa un ilgtermiņa intereses un vienoties par kopīgu Latvijas attīstības redzējumu.
Savukārt trešajā diskusijā eksperti spriedīs par to, kā padarīt stratēģisko plānošanu par reālu lēmumu pieņemšanas instrumentu, nevis tikai dokumentu izstrādes procesu. Diskusijā tiks meklēti risinājumi, kā ilgtermiņa mērķus sasaistīt ar ikdienas politikas lēmumiem, skaidriem rādītājiem un sabiedrības līdzdalību.
Forums piektdien, 20.martā, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un sāksies pulksten 10.00. Ikviens interesents tā norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.
