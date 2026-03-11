Eiropas lietu komisija: ES austrumu pierobežas reģioniem nepieciešams mērķēts finansējums

Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāti trešdien, 11.martā, sprieda par Eiropas Komisijas jauno paziņojumu par Eiropas Savienības (ES) austrumu pierobežas reģioniem, kas robežojas ar Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu. Deputāti uzsvēra, ka šiem reģioniem ir būtiska nozīme visas Eiropas noturībā, turklāt tie saskaras ar drošības, ekonomikas un demogrāfijas izaicinājumiem.
18.februārī Eiropas Komisija (EK) ir nākusi klajā ar paziņojumu par atbalstu ES austrumu pierobežas reģioniem, kas ir ļoti svarīgi Eiropas drošībai, ekonomikai un stabilitātei. Pēdējo gadu laikā iedzīvotāju skaits šajos reģionos samazinājies, bet ekonomikas izaugsme bijusi lēnāka nekā citviet ES. Situāciju īpaši ietekmē ES austrumu pierobežas kaimiņos esošā agresorvalsts – Krievija.
Komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis norāda, ka ir jāturpina skaidrot ietekme, kā atrašanās pierobežā ietekmē valstu un iedzīvotāju drošību. “Tas ir svarīgs jautājums visām Eiropas valstīm, ne tikai tām, kuras tas skar tieši. Tāpat jārunā par ietekmi uz ekonomiku un investīcijām, kā arī par rīkiem, ar kuriem šo situāciju var uzlabot,” akcentē E.Cepurītis.
Komisijas priekšsēdētājs uzsver, ka būtisks priekšnoteikums tam, lai paziņojumā paredzētie mērķi īstenotos praksē, ir finansējuma pieejamība. “Finansējums ir galvenais instruments, kas var mazināt negatīvo ietekmi, ko rada robeža ar agresorvalstīm, un nodrošināt vienlīdzīgas attīstības iespējas. Tāpēc ir svarīgi šo jautājumu cieši saistīt ar Eiropas Savienības daudzgadu budžeta sarunām,” uzsver E.Cepurītis.
Deputāti diskusijā pieskārās arī Eiropas Komisijas piedāvātajai finansēšanas iniciatīvai “EastInvest”, kuras mērķis ir atvieglot austrumu pierobežas reģionu piekļuvi konsultatīvajam un kreditēšanas atbalstam. Līdz 2027.gada beigām šis mehānisms valsts līmenī varētu palīdzēt piesaistīt vismaz 28 miljardus eiro Somijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Ungārijā, Rumānijā un Bulgārijā. Iniciatīvas pamatā ir starptautisko finanšu institūciju un attīstības banku sadarbība, šodien deputātiem sacīja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks.
EK paziņojumā uzsver, ka Krievijas iebrukums Ukrainā un pieaugošie drošības riski ES austrumu pierobežā radījuši jaunus izaicinājumus, tostarp hibrīddraudus, kiberuzbrukumus, infrastruktūras sabotāžas riskus un dezinformācijas kampaņas. Tādējādi šajos reģionos jāparedz papildu pasākumi piecās galvenajās jomās: drošības un noturības stiprināšanā, investīciju piesaistē un ekonomikas attīstībā, vietējo resursu un priekšrocību izmantošanā, transporta un enerģētikas savienojumu uzlabošanā, kā arī atbalstā iedzīvotājiem un vietējām kopienām.
ES austrumu pierobežas reģionu stabilitāte un attīstība ir svarīga ne tikai pierobežas valstīm, bet visai Eiropai, jo tie aizsargā ES ārējo robežu un spēlē nozīmīgu lomu kopējā drošībā, uzsvērts paziņojumā.
