Ārlietu komisija konceptuāli atbalsta Latvijas pievienošanos konvencijai, ar kuru izveido Starptautisko prasību komisiju Ukrainai

Saeimas Ārlietu komisija trešdien, 11.martā, vienbalsīgi konceptuāli atbalstīja likumprojektu, kas paredz ratificēt konvenciju par Starptautisko prasību komisiju Ukrainai. Tā paredz izveidot starptautisku mehānismu, lai izskatītu prasības par zaudējumiem, kas Ukrainai nodarīti Krievijas agresijas rezultātā.
Starptautiskā prasību komisija izvērtēs prasības par zaudējumiem, kaitējumu un citiem pret Ukrainu izdarītajiem pārkāpumiem. Komisija lems arī par kompensējamo summu, kas pienākas katrā gadījumā. Prasības par zaudējumiem varēs iesniegt fiziskas un juridiskas personas, kā arī Ukrainas valsts.
Starptautiskā prasību komisija Ukrainai būs neatkarīga struktūra Eiropas Padomes iestāžu sistēmā. Tas ir starptautiskā kompensācijas mehānisma izveidošanas nākamais solis pēc Zaudējumu reģistra, kas kopš 2024.gada 2.aprīļa pieņem prasības un dokumentē Ukrainai un tās iedzīvotājiem nodarītos zaudējumus. Pēc Starptautisko prasību komisijas izveides būs nepieciešams vēl trešais posms – aprēķināto atlīdzību izmaksas fonds.
Konvencija parakstīta 2025.gada 16.decembrī Hāgā. Par konvencijas ratifikāciju divos lasījumos vēl jālemj Saeimai. Lai konvencija stātos spēkā, tā jāratificē vismaz 25 valstīm.
Saeimas Preses dienests