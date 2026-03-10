Noteiks bargāku sodu par uzbrukumu NMPD darbiniekam

(10.03.2026.)

Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 10.martā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Krimināllikumā, ar kuriem plānots noteikt, ka uzbrukums Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekam, kurš pilda dienesta pienākumus, tiks pielīdzināts uzbrukumam valsts amatpersonai.

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins uzsver, ka uzbrukumi mediķiem diemžēl nav retums. “Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki ik dienu glābj cilvēku dzīvības, taču praksē viņiem nereti nākas saskarties ar agresiju un uzbrukumiem. Tas nav pieļaujami, tādēļ ar šiem grozījumiem stiprinām viņu aizsardzību,” norāda A.Judins.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt lielāku aizsardzību NMPD darbiniekiem, kuri ikdienā strādā paaugstināta riska apstākļos un nereti saskaras ar agresiju vai vardarbību no personu puses, kurām tiek sniegta palīdzība.

Grozījumi paredz, ka par uzbrukumu NMPD darbiniekam, ja tas izdarīts saistībā ar viņa dienesta pienākumu pildīšanu, personu varēs saukt pie kriminālatbildības tāpat kā par uzbrukumu valsts amatpersonai. Proti, par šādu noziegumu varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.

Vienlaikus ar šiem grozījumiem paredzēts arī pastiprināt atbildību par pārkāpumiem, kas saistīti ar valsts amatpersonu rīcību. Likumprojekts papildina Krimināllikumu ar jaunu pantu, nosakot kriminālatbildību gadījumos, kad valsts amatpersona pieņem neatļautus dāvinājumus vai citus labumus. Atbildība būs paredzēta situācijās, kad persona dod vai amatpersona pieņem labumus trīs minimālo mēnešalgu apmērā, zinot, ka attiecīgā iestāde pēdējo trīs gadu laikā dāvinātāja interesēs ir pieņēmusi kādu lēmumu.

Lai grozījumi stātos spēkā, tiem jāsaņem Saeimas atbalsts galīgajā lasījumā.

 

Saeimas Preses dienests

