Saeimas komisija trešajā lasījumā atbalsta sodus par intīmu materiālu izplatīšanu bez tajos redzamās personas piekrišanas

Lai stiprinātu cietušo aizsardzību, veicinātu drošāku un atbildīgāku digitālo vidi, kā arī sabiedrības informētību par tiesībām uz privātumu, Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 10.martā, trešajā lasījumā atbalstīja Krimināllikuma grozījumus, ar kuriem nosaka kriminālatbildību par intīma rakstura materiālu izplatīšanu bez tajos redzamās personas piekrišanas. Vienlaikus komisija rosina paaugstināt kriminālatbildības noilgumu dzimumnoziegumiem pret bērniem no 20 uz 35 gadiem.
Likumprojekts paredz papildināt Krimināllikumu ar jaunu pantu, nosakot kriminālatbildību par citas personas intīmu foto, video un citu līdzīgu materiālu izplatīšanu bez tās piekrišanas. Atbildība būs paredzēta arī gadījumos, kad šādi materiāli ir mākslīgi radīti vai pārveidoti, piemēram, izmantojot attēlu apstrādes programmas vai mākslīgā intelekta rīkus.
Par šāda nozieguma izdarīšanu varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai ar naudas sodu, paredz likumprojekts. Turklāt likumprojektā paredzēts, ka atbildība iestājas arī par draudiem izplatīt šādus materiālus. Savukārt gadījumos, kad ar šīm darbībām radīts būtisks kaitējums, varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trīs gadiem.
Lai plašāk aizsargātu cilvēktirdzniecības upuru tiesības, ar šiem grozījumiem paredzēts pastiprināt kriminālatbildību gadījumos, kad cilvēktirdzniecības upuris tiek iesaistīts pornogrāfijas izgatavošanā. Tāpat grozījumi paredz noteikt kriminālatbildību par apzinātu cilvēku tirdzniecībai pakļautas personas izmantošanu. Tādā veidā tiek paplašināts pie kriminālatbildības saucamo personu loks cilvēktirdzniecības gadījumos, proti, pie atbildības varēs saukt ne tikai cilvēktirdzniecības organizētājus un starpniekus, bet arī personas, kuras apzināti izmanto cilvēktirdzniecības upurus.
Tāpat plānots paaugstināt noilguma termiņu dzimumnoziegumiem pret bērniem, paredzot, ka šādos noziegumos noilgums iestājas 35 gadus pēc cietušā pilngadības sasniegšanas līdzšinējo 20 gadu vietā. Vienlaikus komisija atbalstīja, ka dzimumnoziegumiem, par kuriem paredzēts mūža ieslodzījums, tiesa par noilgumu var lemt, ja kopš cietušā pilngadības sasniegšanas pagājuši 40 gadi līdzšinējo 30 gadu vietā.
Lai grozījumi stātos spēkā, tiem jāsaņem Saeimas atbalsts galīgajā lasījumā.
Saeimas Preses dienests