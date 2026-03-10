Pašvaldībām būs plašākas pilnvaras izklaides trokšņa ierobežošanai

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti otrdien, 10.martā, galīgajā lasījumā atbalstīja likuma “Par piesārņojumu” izmaiņas, kas pašvaldībām dos iespēju ierobežot izklaides troksni un šādos gadījumos izdot saistošos noteikumus.
“Cilvēkiem ir tiesības uz mieru un kvalitatīvu dzīves vidi savās mājās, tāpēc pašvaldībām jābūt reāliem un efektīviem instrumentiem, lai savā teritorijā ierobežotu pārmērīgu izklaides radītu troksni. Ar šiem grozījumiem dodam vietvarām iespēju noteikt kārtību, izsniegt atļaujas un kontrolēt prasību ievērošanu, vienlaikus saglabājot līdzsvaru starp uzņēmējdarbības interesēm un iedzīvotāju tiesībām uz mieru,” uzsver komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima.
Izmaiņas paredz, ka pašvaldība savā administratīvajā teritorijā gādā par cilvēku aizsardzību pret nevēlamu vai kaitīgu troksni, kas rodas izklaides vietās vai dažādu pasākumu laikā, izņemot treniņšaušanā, šaušanas sacensībās un medībās.
Pašvaldība varēs izdot saistošos noteikumus, kuros paredz pašvaldības atļauju izsniegšanu gadījumos, kad pasākumu laikā un izklaides vietās tiks radīts troksnis. Vietvara varēs arī noteikt prasības un kārtību skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošanai, kā arī to, kā tiek uzraudzīta šo prasību un kārtības ievērošana.
Tāpat noteikumos pašvaldība varēs arī noteikt prasības attiecībā uz skaņas izolāciju un to, kā tiek uzraudzīta šo prasību ievērošana. Pašvaldība varēs noteikt arī institūcijas, kas ir tiesīgas kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi.
Patlaban likums noteic, ka pašvaldībām un transporta infrastruktūras pārvaldītājiem jāvērtē un jāsamazina vides troksnis, izstrādājot trokšņa kartes un rīcības plānus, kā arī jāinformē sabiedrība un jāievēro valdības noteiktās prasības.
Lai likuma izmaiņas stātos spēkā, tās vēl galīgajā lasījumā jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests