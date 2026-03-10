Virza grozījumus Operatīvās darbības likumā efektīvākai karteļu apkarošanai

(10.03.2026.)

Otrdien, 10.martā, Saeimas Juridiskā komisija konceptuāli atbalstīja grozījumus Operatīvās darbības likumā, kas precizē operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūtās informācijas izmantošanas un nodošanas kārtību citos procesos. Tie nodrošinās efektīvāku cīņu pret karteļiem, kā arī paplašinās iespējas atklāt citus noziegumus.

“Karteļu vienošanās ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Šie grozījumi palīdzēs efektīvāk aizsargāt gan valsts ekonomiku, gan patērētāju intereses,” norādīja Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.

Grozījumi sagatavoti, reaģējot uz Augstākās tiesas Senāta spriedumu tā dēvētajā būvniecības uzņēmumu karteļa lietā, kurā tika secināts, ka pašreizējais Operatīvās darbības likuma regulējums neparedz iespēju operatīvās darbības laikā iegūtos sarunu noklausīšanās materiālus izmantot administratīvajā procesā konkurences tiesību pārkāpumu pierādīšanai.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt lielāku tiesisko skaidrību attiecībā uz operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūtās informācijas nodošanu citām institūcijām sākotnēji neparedzētu mērķu sasniegšanai. Grozījumi paredz noteikt, ka šādu informāciju drīkst nodot citām institūcijām, ja tas nepieciešams būtisku valsts vai sabiedrības interešu aizsardzībai un ja nododamās informācijas apjoms un saturs nerada nesamērīgu iejaukšanos personas pamattiesībās.

Likumprojekta izstrādātāji uzsver, ka operatīvās darbības gaitā nereti tiek iegūta arī tā sauktā blakus informācija, kas nav tieši saistīta ar sākotnējo operatīvās darbības mērķi, taču var būt būtiska citu pārkāpumu atklāšanai. Šādas informācijas nodošanas liegums citos procesos var apgrūtināt būtisku pārkāpumu atklāšanu, tostarp konkurences tiesību pārkāpumu gadījumos.

Lai grozījumi stātos spēkā, tiem jāsaņem Saeimas atbalsts trijos lasījumos. Komisija lūgs šo likumprojektu iekļaut jau šīs nedēļas Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

Saeimas Preses dienests

