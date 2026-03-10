Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā stiprinās dzīvokļu īpašnieku līdzdalību un uzlabos pārvaldīšanas procesu

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 10.martā, atbalstīja grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā, kuru mērķis ir padarīt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu mūsdienīgāku un ērtāku dzīvokļu īpašniekiem. Grozījumi paredz gan jaunu risinājumu kopīgās infrastruktūras izmantošanai, gan skaidrāku lēmumu pieņemšanas kārtību dzīvokļu īpašnieku kopībā.
Valsts pārvaldes uz pašvaldību lietu komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs: “Grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā sniegs virkni jaunu iespēju dzīvokļu īpašniekiem, paplašinot iespējas pieņemt lēmumus par kopīpašuma pārvaldīšanu un attīstību. Praksē mēs redzam, ka virkne situāciju paliek bez risinājuma tikai tādēļ, ka dzīvokļu īpašnieku kopība nespēj savā starpā vienoties un pieņemt lēmumus. Tāpat izmaiņas likumā palīdzēs jauno projektu attīstībā saistībā ar kopīgās infrastruktūras veidošanu dzīvojamajos kvartālos.”
Lai risinātu situācijas, kad māju iedzīvotājiem nepieciešams izmantot vai iegādāties atsevišķus objektus – piemēram, autostāvvietas, noliktavas, jumta vai fasādes daļas –, likumā plānots ieviest atsevišķās lietošanas tiesību institūtu. Tas ļaus šādas tiesības nodot citam dzīvokļa īpašniekam un nostiprināt zemesgrāmatā, nodrošinot skaidru un drošu šādu objektu apriti. Šis risinājums palīdzēs novērst šobrīd bieži sastopamos šķēršļus, kad koplietošanas objekti nav ne ērti izmantojami, ne atsavināmi un rada neskaidrības gan iedzīvotājiem, gan jauno projektu attīstītājiem.
Likuma grozījumi paredz, ka dzīvokļa īpašnieks varēs ierosināt autostāvvietas izveidi personām ar invaliditāti. Tas uzlabos vides pieejamību dzīvojamo māju koplietošanas teritorijās. Komisija pie šī priekšlikuma vēl turpinās darbu, lai rastu dzīves situācijām atbilstošāko juridisko risinājumu.
Lai uzlabotu dzīvokļu īpašnieku kopības darbu, grozījumi paredz skaidrāk noteikt, kas un kā pārstāv kopību attiecībās ar trešajām personām un tiesā. Komisijas atbalstītā likuma redakcija paredz, ka pārvaldnieks rīkojas kopības vārdā, ja īpašnieki nav izraudzījuši citu pārstāvi. Tāpat noteikts, ka aizdevuma līgumi kopības vārdā slēdzami tikai pēc īpašnieku kopēja lēmuma.
Ar likuma grozījumiem pārskatīti arī balsu sliekšņi, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai, pielāgojot tos konkrēto jautājumu nozīmīgumam. Tas mazinās situācijas, kad nespēja panākt vienošanos kavē nepieciešamus remontus, ieguldījumus vai citus īpašuma attīstību saistītus jautājumus.
Ja īpašnieku kopība nespēj pieņemt lēmumu, bet lēmums ir objektīvi nepieciešams, dzīvokļa īpašnieks varēs tiesā prasīt šāda lēmuma atzīšanu par pieņemtu. Tas palīdzēs novērst ilgstošas bezdarbības, kas rada apdraudējumu vai potenciālus finansiālus zaudējumus visiem īpašniekiem.
Vienlaikus tiek precizēta arī lēmumu apstrīdēšanas procedūra un termiņi, skaidri nosakot, kad un kādā veidā īpašnieki var aizstāvēt savas tiesības.
Likumprojektā paredzēts izveidot jaunu regulējumu, kas ļaus dažādos zemesgabalos esošu dzīvojamo māju īpašniekiem nodibināt kopīgās infrastruktūras lietošanas tiesības. Tas ir īpaši būtiski jauno projektu attīstībā, kur bieži nepieciešams veidot koplietošanas ceļus, automašīnu stāvvietas, bērnu laukumus vai atpūtas zonas vairākām blakus esošām ēkām.
Plānots, ka 2.lasījumā Saeima grozījumus Dzīvokļu īpašuma likumā skatīs 26.martā.
Saeimas Preses dienests