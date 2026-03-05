Vienkāršos kārtību, kādā kapitālsabiedrības var sniegt atbalstu Ukrainai

Saeima ceturtdien, 5.martā, pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, vienkāršojot kārtību, kādā kapitālsabiedrības var sniegt atbalstu Ukrainas sabiedrībai.
Grozījumu mērķis ir mazināt birokrātisko slogu procedūrai, kādā kapitālsabiedrības var ziedot vai citādi sniegt atbalstu Ukrainai, vienlaikus nodrošinot atbilstību Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajiem principiem.
Izmaiņas paaugstina pieļaujamo ziedojumu apmēru, kā arī ievieš izņēmumu gadījumiem, kad kapitālsabiedrības Ukrainai ziedo kritiskās infrastruktūras elementus vai iekārtas, lai nodrošinātu neatliekamu palīdzību. Šādos gadījumos ziedojumu turpmāk varēs veikt arī tad, ja tas pārsniedz vispārējo ziedojumu apmēra ierobežojumu, ja par to pieņemts Ministru kabineta lēmums.
Plānots, ka grozījumi ļaus kapitālsabiedrībām operatīvāk sniegt būtisku palīdzību Ukrainai, īpaši kritiskās infrastruktūras atjaunošanai, vienlaikus saglabājot caurskatāmu un atbildīgu finanšu līdzekļu izmantošanu. Piemēram, tie ļaus AS “Augstsprieguma tīkls” nodot Ukrainai elektroenerģijas pārvades sistēmai nepieciešamus kritiskās infrastruktūras elementus, tostarp lieljaudas transformatorus un citas iekārtas, kas ir būtiskas Ukrainas elektroapgādes tīklu atjaunošanai pēc Krievijas uzbrukumiem.
