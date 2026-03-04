Saeima lems par iedzīvotājiem vieglāku piekļuvi informācijai par savām kredītsaistībām

Saeima ceturtdien, 5.martā, galīgajā lasījumā skatīs grozījumus Elektronisko sakaru likumā. Tie paredz atvieglot nosacījumus digitālās infrastruktūras attīstībai.
Otrajā lasījumā deputāti skatīs izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām, lai atvieglotu iedzīvotājiem piekļuvi informācijai par savām kredītsaistībām. Tāpat otrajā lasījumā skatīs grozījumus Zinātniskās darbības likumā.
Savukārt pirmajā lasījumā deputāti skatīs likumprojektu, kas ļaus Latvijas pilsoņiem, kuri notiesāti Šrilankā, izciest sodu Latvijā.
Deputātiem būs jālemj par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai Saeimas komisijās. To skaitā likuma projekts, ar kuru izveido Starptautisko prasību komisiju Ukrainai. Saeimai būs jālemj arī par Valsts aizsardzības finansēšanas likuma grozījumu projekta nodošanu komisijām. Tie no nākamā gada paredz palielināt finansējumu aizsardzībai, nosakot to ne mazāk kā 5% apmērā no iekšzemes kopprodukta.
Tāpat deputātiem būs jālemj par 10 107 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par Kurzemes piekrasti bez vēja elektrostacijām” turpmāko virzību.
Saeimas 5.marta sēdes darba kārtībā iekļauti 15 jautājumi, bet Prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā ir iesniegtas vairākas izmaiņas. Tostarp deputāti ir lūguši darba kārtībā iekļaut jautājumu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Nacionālās koncertzāles “Rīgas filharmonija” likuma projekta otrajam lasījumam.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Preses dienests