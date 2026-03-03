Edvards Smiltēns ar Dānijas vēstnieku pārrunā drošības stiprināšanu reģionā un sadarbību NB8 līmenī

(03.03.2026.)
Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns otrdien, 3.martā, parlamentā tikās ar Dānijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Mortenu Jespersenu (Morten Jespersen), uzsverot, ka šajos trauksmainajos laikos jo īpaši būtiska ir cieša sadarbība, it sevišķi drošības jautājumos. 

E.Smiltēns un vēstnieks pārrunāja NB8 – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu – lomu drošības stiprināšanā. Tāpat izcelts Dānijas ieguldījums visa NATO Austrumu flanga aizsardzībā. Dāņu kareivji ir pārstāvēti mūsu valstī bāzētajā NATO daudznacionālajā brigādē. Kā akcentēja vēstnieks, valsts turpinās sniegt savu ieguldījumu un Dānijas sabiedrībā valda izpratne par to, ka NATO Austrumu flanga drošība ir visa reģiona drošība.

Puses sprieda arī par militārās industrijas attīstību, atbalstu Ukrainai un agresorvalsts Krievijas radītajiem draudiem. Mēs ļoti labi izprotam Krievijas dabu un tās radītos draudus, atsaucoties uz Baltijas valstu sāpīgo okupācijas pieredzi, akcentēja E.Smiltēns.

Sarunā izcelta demokrātijas noturība un spēcīgas informatīvās telpas nozīme šajos trauksmainajos laikos, kā arī izaicinājumi, kas rada apdraudējumu starptautiskajos noteikumos balstītajai kārtībai. Puses bija vienotas jautājumā par to, cik būtiski ir ievērot valstu teritoriālo integritāti un suverenitāti, kā arī atzinīgi vērtēja NATO jauno operāciju “Arktikas sardze”, kuras mērķis ir stiprināt alianses militāro klātbūtni Arktikā un Tālajos Ziemeļos.

Tāpat E.Smiltēns un M.Jespersens pārrunāja situāciju Tuvajos Austrumos.

 

