Tautsaimniecības komisija izbraukuma sēdē RTU – fokusā zinātnes komercializācija un inovāciju pārvaldība

Lai stiprinātu dialogu starp likumdevēju un akadēmisko vidi, meklējot gan sistēmiskus, gan praktiskus risinājumus, kā veicināt zinātnes rezultātu nonākšanu tautsaimniecībā un radīt konkurētspējīgu, zināšanās balstītu ekonomiku, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti otrdien, 3.martā, dosies izbraukuma sēdē uz Rīgas Tehnisko universitāti (RTU).
Izbraukuma sēdes laikā komisija kopā ar zinātniekiem, universitāšu mācībspēkiem un nozaru ekspertiem vērtēs zinātnes komercializācijas potenciālu Latvijā, analizēs inovāciju pārvaldības modeļa pilnveides iespējas, kā arī apspriedīs nepieciešamos normatīvos un politikas uzlabojumus, lai sekmētu sadarbību starp augstskolām, uzņēmējiem un valsti.
Sēde sāksies pulksten 12.00 RTU telpās Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā. Zinātnieku redzējumu prezentēs RTU rektors Tālis Juhna un inovāciju prorektore Liene Briede. Diskusijā piedalīsies arī Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes un Daugavpils Universitātes vadība un zinātnieki, kā arī ministriju un uzņēmēju organizāciju pārstāvji.
Pēc sēdes, pulksten 13.30, deputāti iepazīsies ar RTU Zinātnes un inovāciju centru, savukārt turpinājumā aicināti piedalīties konferencē “Zināšanas – Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības pamats. Ceļa karte zinātņietilpīgai Latvijas ekonomikas attīstībai”. Konferences mērķis ir veicināt strukturētu un uz datiem balstītu dialogu starp lēmējvaru un akadēmisko vidi, stiprinot pārdomātu lēmumu pieņemšanu augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju ekosistēmas attīstībai Latvijā.
