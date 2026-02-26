Tautsaimniecības komisija: lēmumiem jābalstās datos un ciešā dialogā ar zinātni un pilsonisko sabiedrību

Lai Latvijā veidotu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu tautsaimniecību, nepieciešama ciešāka sadarbība starp vadošajām pētniecības institūcijām, nozares ekspertiem, pilsonisko sabiedrību, valsts izpildvaru un likumdevēju. Uz to, atsaucoties uz Saeimas komisiju atvērto durvju dienā notikušo diskusiju, norāda Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija.
“Ja vēlamies kvalitatīvus un ilgtspējīgus lēmumus, tiem jābalstās datos, zinātnē un atklātā dialogā ar nozares ekspertiem un pilsonisko sabiedrību. Komisija redz šo sadarbību kā ilgtermiņa partnerību, nevis vienreizēju diskusiju. Mūsu uzdevums ir radīt tiesisko ietvaru, kas balstīts pierādījumos un kalpo sabiedrības interesēm. Dati ir viens no modernas ekonomikas vērtīgākajiem resursiem, tāpēc īpaši svarīgi visiem kopīgi veicināt datu atvērtību un pieejamību,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens.
Sarunā ar zinātniekiem, Latvijas Bankas, ministriju un nevaldības organizāciju pārstāvjiem deputāti sprieda par tautsaimniecības ilgtspēju tehnoloģiju laikmetā un par to, kā nodrošināt kvalitatīvu, datos balstītu politikas veidošanu.
Diskusijā tika uzsvērta nepieciešamība attīstīt starptautisku sadarbību pētniecībā, veidot un uzlabot modelēšanas rīkus un nodrošināt pieejamus, kvalitatīvus datus, kas ļauj pieņemt sistēmiskus un vienlaikus precīzi mērķētus lēmumus.
Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki iepazīstināja ar modelēšanas rīka projektu Latvijas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai, savukārt Latvijas Universitātes pētnieki ieskicēja universitātes aktuālos pētniecības virzienus un analizēja tautsaimniecības tuvākās nākotnes makroekonomiskos izaicinājumus, īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātības un nākotnes iemaņu scenārijiem.
Ņemot vērā, ka kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai būtiski ir daudzveidīgi, aktuāli un pieejami dati, komisija plāno aktualizēt datu pieejamības un izmantošanas jautājumus arī likumdošanas līmenī.
Komisijā uzsver – atklāts dialogs ar zinātni un pilsonisko sabiedrību ir priekšnoteikums modernai, konkurētspējīgai un ilgtspējīgai Latvijas attīstībai.
Saeimas Preses dienests