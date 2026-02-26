Pie administratīvās atbildības saukti deviņi Saeimas deputāti

Laikā no pagājušā gada septembra līdz šī gada janvārim pie administratīvās atbildības saukti deviņi 14.Saeimas deputāti. Par to ziņojumu Saeimai ceturtdien, 26.februārī, sniedza Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto informāciju.
Pēc centra ziņām no Sodu reģistra trīs deputāti pie administratīvās atbildības saukti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas. Proti, Gunārs Kūtris saukts pie atbildības par ātruma pārsniegšanu no 11 līdz 20 kilometriem stundā, ja tas izdarīts apdzīvotā vietā vai dzīvojamā zonā, Ilze Indriksone par tādu pašu ātruma pārsniegšanu ārpus apdzīvotas vietas, savukārt Linda Matisone par ātruma pārsniegšanu no 21 līdz 30 kilometriem stundā ārpus apdzīvotas vietas.
Par pārkāpumiem ceļu satiksmē pie administratīvās atbildības saukti arī citi deputāti. Dāvis Mārtiņš Daugavietis un Artūrs Butāns saukti pie atbildības par attiecīgi rīkojuma zīmes neievērošanu un priekšrocības zīmes neievērošanu. Savukārt deputāte Zane Skujiņa-Rubene pie atbildības saukta par braukšanu pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni gadījumos, kad tas nav atļauts.
Deputātei Maijai Armaņevai administratīvā atbildība piemērota par likumā noteikto valsts amatpersonu interešu konflikta ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā.
Jeļena Kļaviņa pie administratīvās atbildības saukta par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvie akti paredz valsts valodas lietošanu.
Savukārt deputāts Didzis Šmits pie administratīvās atbildības saukts par gāzes ieroča un signālieroča vai tā munīcijas aprites noteikumu pārkāpšanu.
Saeimas Preses dienests