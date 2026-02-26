Rēzeknes un Liepājas SEZ darbības termiņu pagarina līdz 2050.gadam

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un investīcijas reģionos, Saeima ceturtdien, 26.februārī, pieņēma likumu grozījumus, ar kuriem pagarina Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) un Liepājas SEZ darbības termiņu līdz 2050.gada 31.decembrim.
SEZ darbības termiņa pagarināšana nodrošinās uzņēmējiem ilgtermiņa stabilitāti un prognozējamību, kas ir būtiski jaunu investīciju piesaistei, ražošanas attīstībai un darba vietu radīšanai reģionos.
Iepriekš, 12.februārī, Saeima atbalstīja Latgales SEZ darbības termiņa pagarināšanu līdz 2050.gadam, kā arī Alūksnes novada pievienošanu tai, lai paplašinātu atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai Latvijas austrumu pierobežā, veicinātu investīciju piesaisti un infrastruktūras attīstību, kā arī stiprinātu reģiona un valsts drošību.
Uzņēmumiem, kas strādā SEZ teritorijā un iegulda attīstībā vai jaunu darbavietu radīšanā, ir pieejamas būtiskas nodokļu atlaides – līdz pat 80 procentiem no uzņēmuma ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa. Arī pašvaldības var piešķirt papildu atvieglojumus uzņēmējiem savā teritorijā.
Attiecībā uz nodokļu atlaižu termiņa pagarinājumu darbs turpinās Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
Saeimas Preses dienests