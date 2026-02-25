Saeimā norisinās komisiju atvērto durvju diena – par ciešāku dialogu ar pilsonisko sabiedrību

Pulcējot deputātus un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus kopīgām diskusijām par valstij un sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, trešdien, 25.februārī, parlamentā jau trešo reizi norisinājās Saeimas komisiju atvērto durvju diena. Pasākums tiek rīkots par godu Starptautiskajai nevalstisko organizāciju dienai, ko atzīmē 27.februārī.
“Dialogs ar nevaldības sektoru ir norma, diskutējot par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem,” tiekoties ar pasākuma dalībniekiem, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra atvērtas pārvaldības nozīmi un apliecināja, ka parlaments vienmēr ir atvērts dialogam ar pilsonisko sabiedrību.
Atvērto durvju diena kļuvusi par nozīmīgu platformu tiešai sarunai starp parlamentu un nevalstisko sektoru. Tā dod iespēju klātienē satikt deputātus gan ilggadējiem sadarbības partneriem, gan organizācijām, kurām līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar parlamentu. Šogad atvērto durvju dienā Saeimas komisijās piedalījās pārstāvji no vairāk nekā 60 biedrībām un nodibinājumiem.
Dienas gaitā pilsoniskās sabiedrības pārstāvji piedalījās Saeimas komisiju sēdēs, bet pēcpusdienā tikās ar Saeimas Prezidija pārstāvjiem un komisiju priekšsēdētājiem, lai pārrunātu gūtās atziņas un secinājumus.
Deputāti un nevalstiskais sektors diskutēja par birokrātijas un administratīvā sloga mazināšanu, budžeta izpildes kontroli un caurspīdīgumu, vietējo kopienu lomu un tās stiprināšanu, brīvprātīgā darba nozīmi, patērētāju aizsardzību Eiropas Savienībā, kā arī jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanas iespējām.
Diskusijās aktualizēta arī sabiedrības līdzdalības platformas “Manabalss.lv” nozīme, iedzīvotāju iesaiste publiskā finansējuma plānošanā valsts un ES līmenī, nevalstisko organizāciju loma kultūras procesos, kā arī sabiedrības gatavība krīzēm un loma visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas izveidē, kā arī tautsaimniecības ilgtspēja tehnoloģiju laikmetā.
Gan parlamentārieši, gan pilsoniskās sabiedrības pārstāvji pauda gandarījumu par jēgpilno un produktīvo dialogu, kā arī uzsvēra nepieciešamību arī turpmāk uzturēt ciešu sadarbību, lai iespējami efektīvi pārstāvētu sabiedrības intereses.
Pilsoniskās sabiedrības iesaiste ir neatņemama Saeimas ikdienas darba sastāvdaļa – komisijas regulāri pieaicina nozaru ekspertus un organizāciju pārstāvjus likumdošanas iniciatīvu pilnveidei. Līdztekus tam parlamentā tiek rīkots arī ikgadējais Saeimas un nevalstisko organizāciju forums, kurā tiek izvērtēta līdzšinējā sadarbība un noteikti turpmākie mērķi.
