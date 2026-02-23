Latvijas Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētājas, Ministru prezidentes un ārlietu ministres aicinājums

Kopš 2014. gada Krievija cenšas iznīcināt Ukrainu, tās brīvību un tiesības pastāvēt kā neatkarīgai valstij. 2022. gada 24. februārī agresija pārauga brutālā pilna mēroga karā, kas jau četrus gadus nežēlīgi posta ukraiņu dzīves. Krievija dienu no dienas turpina nogalināt Ukrainas civiliedzīvotājus, iznīcina pilsētas un ciemus un cenšas izdzēst visu, ko brīvību mīlošā Ukrainas tauta ir cēlusi un sargājusi.
Par spīti šai nežēlībai varonīgā ukraiņu tauta pašaizliedzīgi turpina cīņu par savu zemi un valsts nākotni, apliecinot tās nesalaužamu garu un apņēmību. Šī cīņa tiek izcīnīta par baisu un traģisku cenu.
Šis karš nav tikai par teritoriju. Tas ir par tautas tiesībām dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī, par Eiropas drošību un par mūsu kopīgo nākotni.
Latvija ir un būs plecu pie pleca ar Ukrainu. Mēs turpinām atbalstīt Ukrainu un tās varonīgo tautu cīņā par neatkarību, par savu zemi un par vērtībām, kas ir svarīgas mums visiem – brīvību, pašnoteikšanos un cilvēka cieņu. Mēs arī iestājamies par taisnīgu un ilgstošu mieru, kas ir pieņemams Ukrainas tautai.
Solidarizējoties ar Ukrainu, Latvijas Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidente un ārlietu ministre aicina visus Latvijas iedzīvotājus 2026. gada 24. februārī plkst. 9.00 uz mirkli apstāties, pārtraukt ikdienas gaitas un vienoties kopīgā klusuma brīdī, pieminot un godinot Ukrainas tautas upurus un izturību cīņā pret agresoru.
Pieminēsim arī latviešu brīvprātīgos – Vitāliju Smirnovu, Edgaru Platonovu un Ņikitu Sļadzevski –, kuri krituši Ukrainas austrumos, stājoties pretī Krievijas okupantu armijai. Viņi aizstāvēja Ukrainas brīvību, apzinoties, ka šī cīņa ir arī par Latvijas un visas Eiropas drošību. Viņu drosme un pašaizliedzība ir mūsu kopīgās brīvības stāsta daļa.
Par brīvu un neatkarīgu Ukrainu!
Slava Ukrainai! Slava tās aizstāvjiem!