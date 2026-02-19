Saeimā norisināsies Baltijas jūras ilgtspējai veltīta konference

Piesārņojuma pieaugums, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un klimata pārmaiņas liecina, ka līdzšinējie risinājumi nav pietiekami, lai ilgtermiņā nodrošinātu Baltijas jūras ekosistēmas dzīvotspēju. Lai stiprinātu ekspertu un politikas veidotāju sadarbību jūras vides stāvokļa uzlabošanā un ilgtspējīgā pārvaldībā, Saeimā piektdien, 20.februārī, notiks konference “Iespējamā misija: Ilgtspējīga Baltijas jūra”.
Konferences mērķis ir analizēt jaunākos datus par Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli, uzlabot izpratni par zilās ekonomikas attīstību un ilgtspējīgas pārvaldības potenciālu, kā arī veicināt politikas veidotāju, valsts pārvaldes iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, zinātnieku un komersantu sadarbību Baltijas jūras piesārņojuma mazināšanai, bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai un ilgtspējīgai jūras resursu izmantošanai, norāda Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Atklāšanas uzrunu teiks Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Ievadvārdus sacīs arī Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Irbe, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Patmalnieks un Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics. Savukārt Pasaules Dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jentgena konferences ievadā uzrunās klātesošos par Baltijas jūras ekosistēmas ilgtspējīgu pārvaldību.
Darba kārtībā paredzēti trīs tematiskie bloki. Pirmais no tiem būs veltīts rīcībpolitikas plānošanai un tiesiskajam regulējumam Baltijas jūras ilgtspējīgas pārvaldības nodrošināšanai. Tā ietvaros eksperti spriedīs par starptautisko un nacionālo tiesisko regulējumu, tā nākotnes perspektīvām Baltijas jūras vides aizsardzībā, kā arī jūras telpisko plānojumu un aizsardzības nozares izaicinājumiem un risinājumiem drošībai Baltijas jūrā.
Otrajā sadaļā konferences dalībnieki diskutēs par zilās ekonomikas attīstību, inovāciju nozīmi un potenciālu, tostarp specializācijas iespējām Latvijā, kā arī sadarbības tīklu un kapacitātes veidošanu Baltijas jūras izpētei un inovāciju attīstībai. Tāpat tiks aktualizēts arī zivju krājumu stāvoklis un to izmaiņas Baltijas jūrā. Savukārt trešajā konferences sadaļā tiks pārrunāta Baltijas jūras vides kvalitāte, ilgtspējas apdraudējumi un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība jūrā.
Noslēgumā paredzēta paneļdiskusija, kurā eksperti un politiķi spriedīs par to, kā panākt Baltijas jūras vides stāvokļa uzlabošanos, un iezīmēs ceļa karti ilgtspējīgai Baltijas jūrai.
Konference piektdien, 20.februārī, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 10.00. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos. Konferenci rīko Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija un Pasaules dabas fonds.
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
