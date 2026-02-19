Saeima pauž atbalstu Ukrainai, pieminot tās pretošanos Krievijas bruņotajai agresijai

Šogad aprit jau četri gadi, kopš Ukraina varonīgi stājas pretī Krievijas pilna mēroga militārajam iebrukumam. Paužot atbalstu Ukrainai, Saeima ceturtdien, 19.februārī, pieņēma paziņojumu, pieminot Ukrainas pretošanos Krievijas bruņotajai agresijai.
Saeima vērš uzmanību uz to, ka Ukraina patiesi vēlas pārtraukt karadarbību un aktīvi iesaistās miera sarunās taisnīgas vienošanās panākšanai. Taču Krievija ar dezinformāciju, jauniem nepieņemamiem ultimātiem un pastiprinātiem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un energoinfrastruktūrai sabotē miera iniciatīvas un ir atbildīga par kara turpināšanos.
Parlamentārieši aicina Latvijas valdību un starptautisko sabiedrību iestāties par tādu miera risinājumu, kas balstīts uz pilnīgu Ukrainas teritoriālās integritātes atjaunošanu un nepieļauj teritoriju aneksiju un okupācijas legalizāciju. Deputāti atgādina, ka Krievijas agresija pret Ukrainu sākās jau 2014.gadā ar nelikumīgo Krimas aneksiju un vairāku austrumu teritoriju daļu okupāciju. Latvija nekad neatzīs Krievijas šobrīd okupēto Ukrainas teritoriju iekļaušanu Krievijas sastāvā. Krimas Autonomā Republika un Sevastopole, kā arī daļa no Doneckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižjas reģioniem – ir piederīga suverēnajai un teritoriāli nedalāmajai Ukrainas valstij, pausts paziņojumā.
Saeima atbalsta Eiropas Savienības (ES) un NATO efektīvu ilgtermiņa stratēģiju, lai izbeigtu Krievijas agresiju un panāktu miera noslēgšanu tādā veidā, kas nodrošinātu Krievijas stratēģisku sakāvi un liegtu tai atjaunot militārās spējas. Deputāti aicina būtiski pastiprināt spiedienu uz Krieviju ar visaptverošām sankcijām un pārtraukt visas ekonomiskās saites ar to. Tāpat parlaments aicina vērst ierobežojošos pasākumus pret Krieviju atbalstošām valstīm un pastiprināt spiedienu uz Krievijas ēnu floti, kā arī turpināt mērķētas sankcijas pret trešo valstu uzņēmumiem, kuri palīdz Krievijai īstenot tās agresiju.
Savā paziņojumā Saeima mudina visus līdzīgi domājošos partnerus palielināt militāro (īpaši pretgaisa aizsardzības sistēmu) un humanitāro palīdzību Ukrainai, nodrošinot finansējumu un savlaicīgas piegādes. Parlaments apstiprina, ka Latvija turpinās atbalstīt Ukrainu, šogad vismaz 0,25 procentus no iekšzemes kopprodukta novirzot militārajam atbalstam. Vienlaikus Latvija sniegs arī civilo un humanitāro palīdzību, lai stiprinātu Ukrainas sabiedrības noturību, veicinātu kritiskās infrastruktūras atjaunošanu un kara upuru rehabilitāciju. Parlamentārieši atzinīgi vērtē ES lēmumu iesaldēt Krievijas aktīvus uz nenoteiktu laiku un piešķirt 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainas tūlītējām finansiālajām vajadzībām.
Parlaments aicina nodrošināt Īpašā tribunāla agresijas noziegumam pret Ukrainu un kompensācijas mehānisma zaudējumu atlīdzināšanai pilnvērtīgu darbību, kā arī paplašināt visu veidu atbalstu Ukrainai, tostarp izmantojot arī iesaldētos Krievijas aktīvus. Saeima apliecina savu apņemšanos iestāties par taisnīgumu Ukrainai, lai Krievijas kara noziedznieki tiktu saukti pie atbildības un Krievija būtu spiesta pilnībā atlīdzināt Ukrainai nodarītos zaudējumus.
Deputāti atkārtoti uzsver, ka Ukrainas nākotne ir ES un NATO, kā arī nepieciešamību bez kavēšanās atvērt ES sarunu klasterus Ukrainai un Moldovai. Latvija kopā ar sabiedrotajiem un partneriem turpinās sniegt politisko un praktisko atbalstu Ukrainas eiroatlantiskajai integrācijai.
Saeima izsaka pateicību visai Latvijas sabiedrībai par neatlaidīgo atbalstu Ukrainai, pausts paziņojumā.
Saeimas Preses dienests