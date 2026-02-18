Saeima atkārtoti lems par izmaiņām saistībā ar tālmācību

Saeima ceturtdien, 19.februārī, otrreiz caurlūkos grozījumus Izglītības likumā, precizējot tālmācības regulējuma spēkā stāšanās kartību un paredzot pakāpenisku pāreju vēlākā termiņā, proti, no 2027.gada.
Saeima rīt galīgajā lasījumā skatīs izmaiņas Jaunatnes likumā, palielinot jaunieša vecuma slieksni līdz 30 gadiem.
Deputāti otrajā lasījumā rīt lems par grozījumiem Imigrācijas likumā, kas paredzēs stingrākas prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem sabiedriskās drošības vārdā. Tāpat otrajā lasījumā parlamentārieši lems par jauna Kapsētu likuma pieņemšanu.
Saeima konceptuāli skatīs izmaiņas Civilprocesa likumā, kas paredz pilnībā automatizēt daļu no parādu piedziņas lietām tiesās. Deputāti pirmajā lasījumā skatīs likuma grozījumus, kas veicinās Satversmes tiesas pieejamību sociāli mazāk aizsargātām personām. Tāpat konceptuāli skatīs grozījumus likumā Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, lai ieviestu Eiropas Mediju brīvības akta prasības.
Rītdienas darbakārtībā ir 10 703 pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Rokas nost no GORS – neatdosim koncertzāli privātam nomniekam” turpmākā virzība.
Deputāti arī skatīs lēmuma projektu par atbalstu Ukrainai, pieminot tās pretošanos Krievijas bruņotajai agresijai.
Saeimas 19.februāra sēdes darba kārtībā iekļauti 22 jautājumi, bet deputāti ir lūguši darba kārtībā iekļaut arī lēmuma projektu par Latvijas Republikas pilsonības atņemšanu Andrejam Mamikinam.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
Saeimas Preses dienests