Saeimas priekšsēdētāja: Ukrainas bērnu acīs var redzēt nesalaužamības garu

(18.02.2026.)
Saeimā, trešdien, 18. februārī, atklāta fotoizstāde “Zaudētā bērnība”, kas ataino karā nolaupīto Ukrainas bērnu likteņus un viņu atgriešanos mājās. Izstādi atklāja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Ukrainas parlamenta vicespīkere Olena Kondratjuka (Olena Kondratiuk). 

“Šodien no fotogrāfijām uz mums raugās Ukrainas bērni. Tas ir stāsts par to, cik pēkšņi var aprauties bērnība un negaidīti strauji nākas pieaugt. Šajos bērnu skatienos mīt gan klusas sāpes, gan arī dzīvīga cerība, ka karš reiz beigsies, atkal būs iespēja atgriezties skolā, satikt savus tuvākos un turpināt dzīvi,” atklājot izstādi, norādīja D.Mieriņa. Viņa akcentēja, ka ir jādara viss, lai nolaupītie ukraiņu bērni atgrieztos mājās un viņu stāsti tiktu sadzirdēti.

Uzrunājot klātesošos, O.Kondratjuka sacīja, ka šī izstāde ir stāsts par cilvēku dzīvēm un demokrātiskām vērtībām. Šos bērnus Krievija mēģināja sūtīt frontē, atņemt viņiem identitāti un ģimenes. Pateicoties nevalstisko organizāciju atbalstam un valstīm, tostarp Latvijai, viņus izdevās atvest mājās. Tomēr okupētajās teritorijās joprojām dzīvo vairāk nekā miljons bērnu, bet šiem bērniem ir tiesības dzīvot brīvi, akcentēja O.Kondratjuka.

Fotogrāfijas veidojis ukraiņu fotogrāfs Romāns Paškovskis, un tajās attēloti bērni, kuru dzīvi karš pārvērtis vienā acumirklī. Izstāde atklāj to, ko nav iespējams izteikt vārdos, – bērnības pēkšņu pārrāvumu un pārāk agru pieaugšanu.

Izstādē iekļauts arī Iļjas stāsts un zīmējumi, kurus 11 gadus vecais zēns no Mariupoles zīmējis pēc pieredzētajām kara šausmām, piedzīvotajām traumām un deportācijas. Pateicoties Iļjas vecmāmiņai un Ukrainas iestāžu kopīgiem pūliņiem, zēns tika izglābts un atgriezās Ukrainā.

Līdz šim Ukrainā ir atgriezušies aptuveni 2000 bērnu. Ukraina ir apstiprinājusi ap 20 000 bērnu deportāciju un piespiedu pārvietošanu. Taču Krievija turpina savu agresiju pagaidām vēl okupētajās Ukrainas teritorijās, un šādu gadījumu skaits joprojām pieaug. Ukrainas bērnu deportācija ir Krievijas mērķtiecīga stratēģija, kas vērsta uz ukraiņu bērnu nacionālās identitātes izdzēšanu un viņu asimilēšanu krievu sabiedrībā.

Izstāde tapusi Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska (Volodymyr Zelenskyy) iniciatīvas “Bring Kids Back UA” ietvaros. Tās mērķis ir panākt ne tikai nolaupīto bērnu nogādāšanu atpakaļ, bet arī viņu reintegrāciju, aprūpi ģimeniskā vidē, tiesisko aizstāvību un Krievijas saukšanu pie atbildības.

