NATO PA Latvijas delegācija Briselē diskutē par alianses pielāgošanos šodienas ģeopolitiskajai situācijai

Šonedēļ NATO Parlamentārās asamblejas (PA) Latvijas delegācijas locekļi apmeklēja Briseli, lai spriestu par alianses pielāgošanos šodienas vajadzībām un atbalstu Ukrainai. NATO PA komitejās diskusijās piedalījās Latvijas delegācijas vadītājs Raimonds Bergmanis, kā arī deputāti Ainars Latkovskis un Irma Kalniņa.
Iezīmējot alianses nākotni, diskusijās izskanēja vairāki izaicinājumi, tostarp Eiropai jābūt kā efektīvam pīlāram alianses iekšienē, jāturpina ieguldīt jaunākajās militārajās tehnoloģijās un jāspēj ātrāk ražot. Tāpat izcelta ukraiņu pieredzes izmantošana un karavīru izglītošana.
Ar aktuālo situāciju Ukrainā deputātus iepazīstināja NATO pārstāvis Ukrainā. Krievija, izmantojot aukstumu kā ieroci pret civiliedzīvotājiem, cenšas mazināt ukraiņu apņēmību un cīņas sparu, tomēr panākumu tai nav. Parlamentārieši secināja, ka Krievija plānotās ātrās uzvaras pār Ukrainu vietā ir panākusi tieši pretējo – alianses paplašināšanos ar Zviedriju un Somiju, ka arī ievērojamu līdzekļu pieaugumu aizsardzības vajadzībām.
Pārrunājot atbalstu Ukrainai, parlamentārieši akcentēja, ka tagad un nākotnē tas ir atkarīgs no politiķu lēmumiem par drošības garantijām, ka arī militāro struktūru spējām nodrošināt fizisko drošību.
R.Bergmanis kopā ar citiem nacionālo valstu parlamentu delegāciju vadītājiem tikās ar NATO ģenerālsekretāra vietnieci, Ziemeļatlantijas padomes locekļiem un Latvijas vēstnieku NATO Māri Riekstiņu. Parlamentāriešus uzrunāja arī NATO Militārās komitejas vadītājs, Eiropas Padomes prezidents, Beļģijas aizsardzības un ārējās tirdzniecības ministrs, kā arī NATO ģenerālsekretāra vietnieki izlūkošanas, drošības, digitālās transformācijas un kiberdrošības jautājumos.
