Trešdien Saeimā atklās fotoizstādi par nolaupīto Ukrainas bērnu likteņiem un atgriešanos mājās

(16.02.2026.)

Trešdien, 18.februārī, Saeimā atklās fotoizstādi “Zaudētā bērnība”, kas izgaismo karā nolaupīto Ukrainas bērnu likteņus un viņu atgriešanos mājās. Fotogrāfijās attēloti bērni, kuru dzīvi karš pārvērtis vienā acumirklī. Izstāde atklāj to, ko nav iespējams izteikt vārdos, – bērnības pēkšņu pārrāvumu un pārāk agru pieaugšanu. 

Izstādi trešdien pulksten 11.30 atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Ukrainas parlamenta vicespīkere Olena Kondratjuka (Olena Kondratiuk).

Izstādes fotogrāfijas veidojis ukraiņu fotogrāfs Romāns Paškovskis. Izstādē iekļauts arī Iļjas stāsts un zīmējumi, kurus 11 gadus vecais zēns no Mariupoles zīmējis pēc pieredzētajām kara šausmām, piedzīvotajām traumām un deportācijas. Pateicoties Iļjas vecmāmiņai un Ukrainas iestāžu kopīgiem pūliņiem, zēns tika izglābts un atgriezās Ukrainā.

Līdz šim Ukrainā ir atgriezušies aptuveni 2000 bērnu. Ukraina ir apstiprinājusi ap 20 000 bērnu deportāciju un piespiedu pārvietošanu. Taču Krievija turpina savu agresiju pagaidām vēl okupētajās Ukrainas teritorijās, un šādu gadījumu skaits joprojām pieaug. Ukrainas bērnu deportācija ir Krievijas mērķtiecīga stratēģija, kas vērsta uz ukraiņu bērnu nacionālās identitātes izdzēšanu un viņu asimilēšanu krievu sabiedrībā.

Izstāde tapusi Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska (Volodymyr Zelenskyy) iniciatīvas “Bring Kids Back UA” ietvaros. Tās mērķis ir panākt ne tikai nolaupīto bērnu nogādāšanu atpakaļ, bet arī viņu reintegrāciju, aprūpi ģimeniskā vidē, tiesisko aizstāvību un Krievijas saukšanu pie atbildības.

Izstādes atklāšana notiks 18.februārī pulksten 11.30 Saeimas nama Lielajā vestibilā. Pirms atklāšanas Saeimas priekšsēdētājai pulksten 10.45 paredzēta tikšanās ar O.Kondratjuku.

Mediju ievērībai:

Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.

 

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 17.februārī
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde