Trešdien Saeimā atklās fotoizstādi par nolaupīto Ukrainas bērnu likteņiem un atgriešanos mājās

Trešdien, 18.februārī, Saeimā atklās fotoizstādi “Zaudētā bērnība”, kas izgaismo karā nolaupīto Ukrainas bērnu likteņus un viņu atgriešanos mājās. Fotogrāfijās attēloti bērni, kuru dzīvi karš pārvērtis vienā acumirklī. Izstāde atklāj to, ko nav iespējams izteikt vārdos, – bērnības pēkšņu pārrāvumu un pārāk agru pieaugšanu.
Izstādi trešdien pulksten 11.30 atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Ukrainas parlamenta vicespīkere Olena Kondratjuka (Olena Kondratiuk).
Izstādes fotogrāfijas veidojis ukraiņu fotogrāfs Romāns Paškovskis. Izstādē iekļauts arī Iļjas stāsts un zīmējumi, kurus 11 gadus vecais zēns no Mariupoles zīmējis pēc pieredzētajām kara šausmām, piedzīvotajām traumām un deportācijas. Pateicoties Iļjas vecmāmiņai un Ukrainas iestāžu kopīgiem pūliņiem, zēns tika izglābts un atgriezās Ukrainā.
Līdz šim Ukrainā ir atgriezušies aptuveni 2000 bērnu. Ukraina ir apstiprinājusi ap 20 000 bērnu deportāciju un piespiedu pārvietošanu. Taču Krievija turpina savu agresiju pagaidām vēl okupētajās Ukrainas teritorijās, un šādu gadījumu skaits joprojām pieaug. Ukrainas bērnu deportācija ir Krievijas mērķtiecīga stratēģija, kas vērsta uz ukraiņu bērnu nacionālās identitātes izdzēšanu un viņu asimilēšanu krievu sabiedrībā.
Izstāde tapusi Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska (Volodymyr Zelenskyy) iniciatīvas “Bring Kids Back UA” ietvaros. Tās mērķis ir panākt ne tikai nolaupīto bērnu nogādāšanu atpakaļ, bet arī viņu reintegrāciju, aprūpi ģimeniskā vidē, tiesisko aizstāvību un Krievijas saukšanu pie atbildības.
Izstādes atklāšana notiks 18.februārī pulksten 11.30 Saeimas nama Lielajā vestibilā. Pirms atklāšanas Saeimas priekšsēdētājai pulksten 10.45 paredzēta tikšanās ar O.Kondratjuku.
