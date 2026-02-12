Saeima pauž atbalstu Ukrainas sportistiem un nosoda Starptautiskās Olimpiskās komitejas rīcību

Latvijas Republikas Saeima ceturtdien, 12.februārī, pieņēma lēmumu par atbalstu Ukrainas sportistiem, godinot Ukrainas aizstāvēšanās karā kritušo biedru piemiņu Milānas–Kortīnas 2026.gada olimpiskajās spēlēs.
Deputāti pauda solidaritāti ar Ukrainas tautu un tās sportistiem, kā arī izteica neizpratni par Ukrainas sportista, skeletonista Vladislava Heraskeviča, diskvalifikāciju Milānas–Kortīnas 2026.gada olimpiskajās spēlēs un liegumu Ukrainas sportistiem sacensībās izmantot ķiveres ar simbolisku atbalstu ukraiņu tautai.
Saeima arī nosodījusi Starptautiskās Olimpiskās komitejas un tās vadītājas Kērstijas Koventrijas rīcību, pielīdzinot Ukrainas aizstāvēšanās karā kritušo un upuru piemiņu kara propagandai.
Tāpat Saeima aicināja Starptautisko Olimpisko komiteju un tās vadību nodrošināt patiesu politisko neitralitāti 2026.gada ziemas olimpisko spēļu laikā, liedzot sporta spēlēs piedalīties agresorvalstu – Krievijas un Baltkrievijas – pārstāvjiem.
Saeima, godinot Ukrainas tautas varonīgo pretestību Krievijas pilna mēroga bruņotajai agresijai, lēmumā uzsvēra, ka Krievijas neizprovocētā pilna mēroga agresija Ukrainā ir asiņainākais karš Eiropas kontinentā kopš Otrā pasaules kara beigām.
“Slava Ukrainai! Varoņiem slava!” teikts Saeimas pieņemtajā lēmumā.
Saeimas Preses dienests