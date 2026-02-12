Noteic cenu griestus siltumenerģijai

Lai mazinātu iedzīvotāju izdevumus par siltumapgādi, Saeima ceturtdien, 12.februārī, pieņēma grozījumus Enerģētikas likumā, kas paredz noteikt siltumenerģijas cenu griestus.
Grozījumi paredz noteikt maksimālo cenu, par kādu sistēmas operators drīkst iepirkt saražoto siltumenerģiju. Piedāvātā cena nedrīkstēs pārsniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto maksimālo līmeni.
Cenu griestiem ir būtiska nozīme un tie palīdzēs iedzīvotājiem samazināt rēķinus, īpaši, domājot par nākamo apkures sezonu, par likumprojekta virzību atbildīgās Tautsaimniecības komisijas sēdē iepriekš norādīja siltumenerģijas sistēmas operators. Šāds regulējums veicinās lielāku caurskatāmību, taisnīgāku konkurenci un izmaksu samazinājumu centralizētajā siltumapgādē, uzsver likumprojekta autori – deputātu grupa.
Īpašu uzmanību atbildīgās komisijas sēdē deputāti pievērsa Rīgas siltumapgādes tirgum, kas veido aptuveni pusi no visa regulētā siltumenerģijas tirgus Latvijā. Izmaiņas attiecas uz konkurējošo daļu siltumenerģijas iepirkumā, kas Rīgā veido aptuveni piekto daļu no visa piegādātā siltuma apjoma.
Līdz šā gada jūnija beigām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija noteiks maksimālo iepirkuma cenu siltumenerģijai Rīgā. Savukārt pārējiem operatoriem maksimālo siltumenerģijas cenu noteiks līdz 2028.gada 30.jūnijam.
Rīgā, kur lietotājiem piegādātās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 2 miljonus megavatstundu gadā, cenu griestus piemēros no šī gada 1.oktobra. Pārējiem siltumapgādes sistēmu operatoriem tie stāsies spēkā no 2028.gada 1.oktobra.
Saeimas Preses dienests