Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija spriedīs par Mākslīgā intelekta centra darbību

(10.02.2026.)

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 11.februārī, spriedīs par Mākslīgā intelekta centra līdzšinējo darbību un turpmākajiem plāniem. Centrs izveidots pērn aprīlī, lai veicinātu mākslīgā intelekta attīstību Latvijā un piesaistītu investīcijas šajā jomā.

“Mākslīgā intelekta centrs ir jauna platforma, kas apvieno valsts pārvaldi, zinātni un industriju, lai attīstītu drošu, ētisku un uzticamu mākslīgā intelekta izmantošanu Latvijā. Tas ir izveidots kā privāts nodibinājums, kas ļauj elastīgi piesaistīt nepieciešamo ekspertīzi, izmantot universitāšu un privātā sektora resursus un nodrošināt efektīvu pārvaldību, neveidojot jaunas amata vietas valsts pārvaldē,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs, norādot, ka centra darbību regulē 2025.gada 6.martā pieņemtais likums.

Komisijas sēdē paredzēts izvērtēt, kā centram veicies pirmajos darbības mēnešos, kā arī iepazīties ar iecerētajām aktivitātēm turpmāk, informē komisijas priekšsēdētājs.

Uz sēdi aicināti Mākslīgā intelekta centra, valsts un drošības iestāžu, atbildīgo ministriju, nozares asociāciju, augstskolu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas pārstāvji.

Sēde notiks otrdien, 11.februārī, pulksten 10.00, 308.telpā, Jēkaba ielā 16, un tai varēs sekot līdzi attālināti.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 11.februārī
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
15:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde (turpinājums)